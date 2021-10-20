假借美軍、輝瑞之名誤導投資人 荷姆斯更多謊言被拆穿

荷姆斯參加2015年克林頓全球峰會（Clinton Global Initative）。（推特截圖）

矽谷最大詐騙案荷姆斯（Elizabeth Holmes）案在本周的庭審中迎來了新的證人，公司前高級產品經理艾德林（Daniel Edlin）。艾德林作證，關於血液檢測的誤差以及血液樣本的容量問題，公司內部早已起了爭論。

一份早期的員工郵件指出，缺少足夠的數據來支持荷姆斯所提出的用千分之一的常規血液樣本完成血檢工作。荷姆斯也曾表示，不可以使用「無與倫比的精確度」的形容。

傳媒大亨默多克（Rupert Murdoch）向荷姆斯的公司投資 了1億元，他的名字也出現在了被傳喚證人的名單中。

一份公開的郵件表示，荷姆斯告訴默多克：「很高興有你的加入。」默多克回覆到：「感謝你，伊莉莎白，享受當下的每一刻吧。有任何測試結果出來嗎？」

联邦检察官博斯蒂克（John Bostic）表示，為了誘導投資人，荷姆斯誇大了Theranos與美國 軍方的合作。「與軍方的合作是她整個計畫的一部分。」博斯蒂克說。他認為，軍方是在荷姆斯的誤導下才選擇與Theranos公司合作。

荷姆斯向投資人宣傳到，Theranos的技術將被用於美軍直升機上，並會拯救戰場上的士兵。艾德林表示，儘管公司確實在和五角大樓進行合作，但是他並沒有看到血檢儀器被送往戰場，或是出現在美軍的航母上。

Theranos的研究人員此前便擔心血檢儀在戰場上會因為過熱而癱瘓。然而在周三庭審呈現的最新的證據中，一位美軍醫師在非洲三個國家測試了儀器，並報告到儀器運轉正常。艾德林證實該儀器被送往了美軍特種任務中心，但他表示測試並未進行，他也並不清楚原因。

同時，醫藥巨頭輝瑞 公司（Pfizer）也成為荷姆斯吹牛的資本。荷姆斯曾向投資人宣稱公司的科技得到了輝瑞公司的認可。然而輝瑞在2008年便發現Theranos的產品宣傳「無法令人信服而且準備得很糟糕」，並表示對於他們的技術並不感興趣。

公訴人表述，荷姆斯曾多次表明Theranos的技術受到頂級醫藥公司的認可，並且在一份報告中使用了輝瑞的商標，這些都沒有得到輝瑞的許可。

根據法庭進程，在下周的庭審中，輝瑞公司診斷部門主任將出庭作證。