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大氣河抵達 北加州解渴 金山灣區本周將有3場風雨

編譯組／灣區19日電
灣區本周將連續出現三場風雨，周日出現的將是本季第一場大氣河。（Getty Images）
灣區本周將連續出現三場風雨，周日出現的將是本季第一場大氣河。（Getty Images）

國家氣象局19日表示，灣區本周將連續出現三場風雨，將為受乾旱所苦的北加州帶來9個月以來最大的雨量，是經歷兩年破紀錄的乾燥冬季後一個充滿希望的開始。

氣象局表示，第一場風雨將於19日晚上抵達，會持續到20日上午，但會是一場溫和的風雨。不過，24日即將出現的大風雨已升級為等級最高的第五類風暴，也是本季第一場真正的大氣河（atmospheric river）。聖地牙哥加大氣候學家拉爾夫（Marty Ralph）說：「北加州平均每年會出現一到兩次大氣河，當地會長時間降下大雨。」

部分地區野火 有望被完全撲滅

這些暴風雨將大大降低整個北加州的火災風險，部分地區的野火有機會被完全撲滅。但暴風雨也可能在被大火焚燒過的地區造成土石流，尤其是拉森山（Mount Lassen）附近的「迪克西山火」（Dixie Fire）災局，以及南太浩湖（South Lake Tahoe）附近的「卡爾多山火」（Caldor Fire）災區。

氣象局預測，19日晚上到達和21日到達的兩場風雨可以為北灣山區帶來2.5吋到3.5吋的雨水，聖他克魯茲山區可以降下1吋到1.5吋雨水，灣區各地平均會降下0.25吋到0.75吋雨水。如果加上24日的風雨，預計北灣山區的雨量會累積為5到8吋，聖他克魯茲山區為5吋，灣區各地約1到3吋。

氣象學家麥考克（Sarah McCorkle）說：「10月能有這樣的降雨量是個好消息，當然，天氣可能還會有變化，但對今年冬季來說，這是一個好的開始。」

氣象局指出，10月通常是加州雨季的開始，儘管加州約一半的雨水是在12月、1月和2月降下的。舊金山的10月歷史平均降雨量為0.94吋，聖荷西為0.53吋，屋崙為1.13吋，如果氣象預報準確，灣區這幾日的降雨將會是10月歷史平均降雨量的兩到三倍。

水資源局：對缺水是好的開始

加州水資源局（California Department of Water Resources）乾旱經理瓊斯（Jeanine Jones ）表示，由於加州處於乾旱狀態已經很久，本周的暴風雨對整體的缺水現象幫助很小。瓊斯說：「我不想說它只是水桶裡的一滴水，但它是好的開始，我們需要更多水。」

瓊斯表示，根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey ）和水資源局的估計，加州今年冬季必須降下年平均降雨量的140%，河川才有水流入水庫。過去兩年因為太乾燥，大部分的水在流入河川之前就已滲入乾燥的土壤中消失。

加州 灣區 北加

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