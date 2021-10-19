本報老讀者張大明辭世 曾參與抗戰 享壽109歲

張大明（右）退役後來美國與家人團聚。（張思平提供）

世界日報 老讀者、曾參加過抗日戰爭的張大明，本月5日在睡夢中辭世，享壽109歲。張大明早年常參與社區活動，女兒張思平也曾任北加空小校友會會長。張思平追憶老父：愛國愛家，一生無悔。

家人指出，918事變發生後，擔任茂名高中同學會主席的張大明，當時就帶領同學們去挨家訴求商店東主拒賣日本貨。盧溝橋事變時，張大明原本在湖北武昌一座國營農場任職土地測量員，得知戰事爆發便辭職報考黃埔軍校；民國28年官校第15期畢業後，即被分發至湖南九戰區92師擔任排長，下部隊沒多久後就奉令急行軍往廣西南寧參與了桂南會戰，那場會戰也是崑崙關前哨戰中一場重要戰役。在近南寧的七塘這場戰役中，張大明與日軍浴血奮戰手執機槍向敵人掃射，擊退敵人後也發現受了重傷，離開前線到湖南後方醫院接受治療半年。

由於受過傷，原本警備司令部安排張大明文職警備隊隊長，但他申請回到前線繼續抗日；抗戰末期又轉赴貴州在貴陽加入空軍政訓部門，1945年秋抗日勝利後，當時空軍副總司令兼參謀長王叔銘抵達北平，萬國安擔任空軍接收指導員，張大明則為副指導員，一起赴北平負責空軍戰後的接收工作。

張思平說，父親一生無法忘懷北平的美，除了在北平迎接了抗日戰爭的勝利，他還在那裡遇到了共同廝守一生的伴侶，邂逅母親徐煜珠三個月後就於1946年閃婚，兩人1949隨國民政府撤退到台灣 ，父親後來在高雄岡山空軍通信學校任職政訓教官，隨後又被調派到空軍飛行學校擔任教官，也曾任高炮團政戰副主任，於八二三炮戰派往金門外島服務，接著回台又在空軍軍官學校擔任監察官多年。退伍後與擔任高中教師退休的妻子於1982年一起移民來美與家人團聚。