阿茲海默症協會：五分之一加州人會罹患失智症

阿茲海默症協會預估，未來五分之一的加州人會罹患失智症。（取自阿茲海默協會）

隨著平均年齡的老化，阿茲海默症 等失智症是社會愈來愈嚴峻的課題。阿茲海默症協會指出，預計到2040年時，65歲以上的加州 人患有阿茲海默症的數量將增長一倍 ，而因阿茲海默症導致的死亡人數更將增加近四倍。其中北加州的康曲柯士達縣和阿拉米達縣增幅最大。

根據加州公共衛生廳與阿茲海默症協會聯合發布的新數據顯示，阿滋海默症患者人數將從2019年的66萬人增長到2040年的近150萬人。也就是說，六分之一的65歲以上加州民眾會患上阿茲海默症，五分之一會患上失智症。

協會進一步表示，雖然加州人口預計到2040年時增長16%，但患有阿茲海默症的人數增幅高達127%。阿茲海默症協會多元、平等與共容部主管Edie Yau表示 ，「作為全國種族、民族和語言最多樣化的州，加州應為所有受阿茲海默症和失智症影響的人，提供公平的照護、支持和治療。」

報告顯示，加州亞裔和太平洋島民的患有阿茲海默症者將增加一倍以上，達到24萬1106人。女同志、男同志或雙性戀者患有阿茲海默症者也將增加一倍以上，達到7萬4522人。

報告中顯示，在加州人口超過70萬的大縣中，康曲柯士達縣和阿拉米達縣預計增幅最大，為147%。其次是南加的河濱縣，增幅為 142%。聖華金縣和聖伯納迪諾縣增幅為 141%。

就死亡率而言，光是2014年至2018年，因阿茲海默症導致的死亡人數從1萬2644人增加至1萬6627人，增幅超過兩成，也使阿茲海默症在2018年上升為加州第三大死因，「隨著加州人壽命的延長，阿茲海默症導致的死亡人數恐會繼續增加。」

另一方面，阿茲海默症相關的照護成本和工作效率損失一直是社會最關心的議題。報告發現，2020年時共有超過160萬加州人為阿茲海默症患者提供無償護理，照護時間達18.49億小時，價值超過240億美元。大多數無償照護人員每周為患有阿茲海默症的朋友或家人提供20小時或更長時間的照護。同時，大約67%的加州家庭照護人員自掏腰包照顧親人，平均每年的費用超過1萬元。

該報告還發現，LGBTQ 的照護者和被照護者有獨特的經歷需要考慮。調查顯示，與非LGBTQ的同齡人相比，LGBTQ獲得醫療和社會服務的可能性要小得多，但他們成為照護者的比例也略高。自認是LGBTQ者，有五分之一的人為另一名成年人提供照顧；而不認為自己是LGBTQ的人，只有六分之一的人為另一名成年人提供照顧。