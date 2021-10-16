屋崙警追匪釀連環車禍 公交車撞住宅9人傷

加州公路巡警15日下午在高速路上追捕一個涉嫌盜竊Toyota Camry 車的司機，嫌犯車輛先撞上一輛東灣交通局（AC Transit）的公交車，公車再撞上一棟住宅。（取自公路巡警推特）

加州 公路巡警15日下午在高速路上追捕一個涉嫌盜竊Toyota Camry 車的司機，嫌犯車輛先撞上一輛東灣交通局（AC Transit）的公交車，公車再撞上一棟住宅，釀連環車禍 。

9人在連環車禍中受傷，包括公交車司機、4名乘客和銀色Toyota內的4個嫌疑人，這4人被捕。4人中有兩人傷勢穩定，有2人情況危急。被撞的住宅，無人受傷。

警方開始是在24號公路、980號州際公路和屋崙 街道上追趕嫌犯車輛，隨後出現車禍。

根據舊金山紀事報報導，加州公路巡警屋崙分部在下午2時接到康縣（Contra Costa）分部巡警報告，得知對方在追捕一輛被盜車。車子在24號公路上向西行駛。下午2時7分，巡警再次提醒屋崙分部，說正在追逐一輛駛向屋崙的涉嫌重罪車輛，希望屋崙警員提供直升機空中支援，以跟蹤嫌犯車輛。

屋崙分部巡警在24公路Old Tunnel Road到Caldecott Tunnel路段上開始參與追逐。嫌犯車輛在中等車流的情況下，時速達到70哩。車輛隨後從高速路出口逃跑，巡警停止追擊，但車輛又跑回24號公路。並轉入980號州際公路，在屋崙的第27街駛出。

警方表示，由於嫌犯車輛繼續在城市街道上魯莽駕駛，最終在第10街和市場街的十字路口撞上了一輛AC Transit公交車。公車隨後撞上了一棟住宅。巡警趕到現場，從公交車上安全地救出了乘客。

車禍發生時，公交車上有7名乘客和1名司機。受傷公交車司機和四名乘客被送往當地醫院，到15日晚上情況穩定。被撞的住宅內，本來有1人，但並未受傷。