我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

「川普眼中釘」退休前1天被解雇 前FBI官員爭回退休金

金山室內口罩令 今起有條件放寬 布里德：復甦里程碑

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山今日起（10月15日）將部分放寬口罩令。（本報檔案照片）
舊金山今日起（10月15日）將部分放寬口罩令。（本報檔案照片）

舊金山將於今日起（10月15日周五）部分放寬口罩令，即符合一定條件的室內公共場所，民眾可以無需再佩戴口罩。

當前室內的強制口罩令一直有效，除非是在餐飲場所進食時則可以脫下口罩。但是新的口罩令生效之後，以下部分的情景場所則可以不用佩戴口罩，包括：健身房，辦公室，大學教室，宗教聚會，健身中心，和經常在一起的人士的常規聚會，以及員工共同搭乘的車輛等。

但是想要在上述場所脫下口罩，還是要符合以下全部的規定才可以：有一個負責人的檢查大家已經完全接種；這個聚會不能超過100人；現場有良好的通風環境；這個場所近期內沒有爆發過新冠疫情；現場的人士中不能有12歲以下的人，因為12歲以下人士尚未獲准接種疫苗。

市長布里德在一份聲明中說，自己很高興舊金山再次可以開始放寬口罩要求，因為舊金山是疫苗接種率最高的美國主流城市之一。「我們的病例已經下降，而且我們的居民為保護自己和周圍人的安全，盡了自己的一份力量，」她說。

「我們的經濟正在復甦，這座城市恢復了活力，這是我們復甦的又一個里程碑。」布里德說。「這是舊金山向前邁出的重要一步，特別是對於我們的市中心，因為當我與辦公室工作人員和商界領袖交談時，我不斷聽到的一件事，就是他們急於恢復正常的工作習慣，以及他們可以與同事互動。」

在10月14日的疫情圓桌上，衛生局中文發言人吳毅呼籲大家盡快接種疫苗。目前全市已經有88%的合資格民眾已經完成至少一劑的疫苗接種，83%則完全接種疫苗。吳毅也說，在18和24歲、24至34歲的年齡群組中，接種率仍然落後。而這一部分比較年輕的人士，社交活動比較多，因此局方也呼籲這個年齡組別的人盡快接種。

此外，11月是流感多發的季節，吳毅也呼籲民眾盡快接種流感疫苗，讓新冠疫苗、流感疫苗帶來雙重保護。

流感疫苗 口罩 舊金山

上一則

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

下一則

金山、馬連縣室內口罩令同步鬆綁 康縣11月1日起實施

延伸閱讀

金山市長布里德推動新政 聚焦減少車輛、增加住房

金山市長布里德推動新政 聚焦減少車輛、增加住房
室內口罩令解禁 灣區8縣1市3項標準公布

室內口罩令解禁 灣區8縣1市3項標準公布
夏雷拉接掌水利局？金山政壇傳將大搬風

夏雷拉接掌水利局？金山政壇傳將大搬風
楊文姬就任舊金山康樂公園委員 華裔女性第一人

楊文姬就任舊金山康樂公園委員 華裔女性第一人
夜店歡唱被指違反口罩令 金山市長布里德回應

夜店歡唱被指違反口罩令 金山市長布里德回應

熱門新聞

密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

2021-10-13 19:45
警方在銷毀非法種植的大麻。（視頻截圖）

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

2021-10-14 00:15
索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

北加女子家驚現92條響尾毒蛇

2021-10-14 16:07
案發地點是密爾布瑞市的星巴克停車場。（谷歌地圖）

北加華裔男子開車碾壓遊民致死 被控謀殺

2021-10-07 19:52
指揮林伯真癌症早逝，社區籌款後以她的名義捐給慈善機構。（程宇平提供）

指揮林伯真癌逝 學生募款捐三慈善機構遺愛社區

2021-10-11 21:43
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

辦非法酒色派對灌醉青少年 強逼性行為 加州婦遭控39罪

2021-10-13 01:05

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆