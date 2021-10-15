金山室內口罩令 今起有條件放寬 布里德：復甦里程碑

舊金山今日起（10月15日）將部分放寬口罩令。（本報檔案照片）

舊金山 將於今日起（10月15日周五）部分放寬口罩 令，即符合一定條件的室內公共場所，民眾可以無需再佩戴口罩。

當前室內的強制口罩令一直有效，除非是在餐飲場所進食時則可以脫下口罩。但是新的口罩令生效之後，以下部分的情景場所則可以不用佩戴口罩，包括：健身房，辦公室，大學教室，宗教聚會，健身中心，和經常在一起的人士的常規聚會，以及員工共同搭乘的車輛等。

但是想要在上述場所脫下口罩，還是要符合以下全部的規定才可以：有一個負責人的檢查大家已經完全接種；這個聚會不能超過100人；現場有良好的通風環境；這個場所近期內沒有爆發過新冠疫情；現場的人士中不能有12歲以下的人，因為12歲以下人士尚未獲准接種疫苗。

市長布里德在一份聲明中說，自己很高興舊金山再次可以開始放寬口罩要求，因為舊金山是疫苗接種率最高的美國主流城市之一。「我們的病例已經下降，而且我們的居民為保護自己和周圍人的安全，盡了自己的一份力量，」她說。

「我們的經濟正在復甦，這座城市恢復了活力，這是我們復甦的又一個里程碑。」布里德說。「這是舊金山向前邁出的重要一步，特別是對於我們的市中心，因為當我與辦公室工作人員和商界領袖交談時，我不斷聽到的一件事，就是他們急於恢復正常的工作習慣，以及他們可以與同事互動。」

在10月14日的疫情圓桌上，衛生局中文發言人吳毅呼籲大家盡快接種疫苗。目前全市已經有88%的合資格民眾已經完成至少一劑的疫苗接種，83%則完全接種疫苗。吳毅也說，在18和24歲、24至34歲的年齡群組中，接種率仍然落後。而這一部分比較年輕的人士，社交活動比較多，因此局方也呼籲這個年齡組別的人盡快接種。

此外，11月是流感多發的季節，吳毅也呼籲民眾盡快接種流感疫苗 ，讓新冠疫苗、流感疫苗帶來雙重保護。