房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

聖荷西智囊團矽谷聯合投資公司的民調顯示，56%的灣區居民計畫在未來幾年搬家離開，主因是灣區住房成本太高。（記者劉先進／攝影）

聖荷西智庫機構矽谷聯合投資公司（Joint Venture Silicon Valley）的民調 顯示，56%的灣區 居民計畫未來幾年搬離灣區。搬離的主因，是住房成本高，房價高租金貴。

舊金山紀事報報導說，此次調查了灣區五縣（聖他克拉拉、聖馬刁、阿拉米達、舊金山和康曲柯士達縣）1600多人，其中56%的人表示，打算未來幾年搬家。2020年該公司民調顯示，47%的人想搬走。疫情 前2018年商業團體灣區委員會對灣區9縣的民調顯示，46%的居民考慮搬走。此次的數字，提升頗多。

高昂的住房成本，是想從灣區搬走的主要原因。（取自民調報告）

90%人認住房、生活成本問題嚴重

雖然山火、疫情、遠程工作等原因導致人想搬走，但住房才是主要原因。矽谷聯合投資公司總裁漢考克（Russell Hancock）說，在民調投票中，愚蠢的住房問題是導致居民想搬家的驅動力。

具體說，有意願離開灣區的受訪者，84%表示，「生活成本高」是主因，其中77%的人說生活成本主要是指住房成本高，還有62%的人認為，生活質量差也是主因之一。

對於灣區目前的問題，參與民調的受訪者中，92%的人認為住房開支非常或極其嚴重；90%的人認為生活成本非常或及其嚴重；89%的認為，遊民問題非常或極其嚴重；85%的人認為，頻繁山火也是非常或極其嚴重的問題；乾旱問題，也有89%的受訪者認為非常或極其嚴重。

總體上，大約90%的人，認為住房、生活成本、山火和乾旱問題，在灣區非常或及其嚴重。

報導說，民調也體現了灣區是就業機會的燈塔，但對租房者和有志購房者來說，灣區很像一個財務陷阱，兩者間的矛盾越來越大。漢考克說，雖然這些擔憂並不新鮮，但最大問題是，隨著疫情減弱，到底有多少人真的會鼓起勇氣離開。

70%反對全職回去上班

總的說，有56%的居民想搬離，具體到科技業，則有53%的人考慮未來幾年內離開。

對於疫後全職回公司上班，70%的人反對。其中，34%的人希望，如果可以，所有時間都該在家上班，36%的人表示大部分時間遠程上班。

民調顯示，五縣受調的註冊選民中，71%說灣區仍是一個好或優秀的地方，可以追求事業。但只有45%的人說，灣區是一個有吸引力的養家糊口之地。僅有11%的人對在灣區買房持樂觀態度。

受訪者對矽谷和大灣區總體發展方向意見不一。48%的人說，灣區正朝著正確方向發展，而52%的人說，灣區走在錯誤軌道上。71%的受訪者認為現在的生活品質比五年前差。

雖然最近有報告表明，對灣區居民大規模外流的擔憂被誇大，但大量加州人正向德州等地遷移的確是事實。與此同時，中產階級和工薪階層的居民已離開灣區，搬到沙加緬度、聖荷昆河三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）和中谷等地。

幾十年來，從灣區遷出的移民，推動了超級通勤和郊區的繁榮與發展。後疫情時期，勞工階級使車流量悄悄回歸，如連接灣區和中谷的580公路，即使矽谷科技校園仍然像是鬼城。

民調指出，居民搬家是否會導致灣區人口大幅減少？這將取決於幾個難以預測的因素，包括有多少新的年輕移民搬到灣區，以填補空白。最近幾個月，舊金山、屋崙和聖荷西等城市租金回升，表明大範圍的租金價格下降可能只是暫時的，這意味著有人要搬走，但也人在搬進。