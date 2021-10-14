北加女子家驚現92條響尾毒蛇

索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

10月初，北加州 北灣聖他羅莎（Santa Rosa）一位女子家中，被救援人員發現有92條北太平洋響尾毒蛇！

索諾馬縣爬行動物救援組織（Bay Area reptile rescue）負責人沃爾夫（Al Wolf）將蛇救出，全部放生。他認為，是因為女子住宅下有太多石塊，吸引了毒蛇過來。還提醒市民，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。

根據福斯電視台和舊金山 紀事報報導，一位家住聖他羅莎北部瑪雅卡瑪斯山（Mayacamas Mountains）的女子報告說，在住宅下，看到響尾蛇窩。沃爾夫趕緊去查看。

僅僅幾分鐘，他就發現一條成年響尾蛇和幾條響尾蛇幼崽後。並聞到了響尾蛇排泄物的特殊氣味。他連忙到車上取下更多工具。包括兩個紅色的五加侖水桶和一個捕蛇工具，並在手上戴上了厚厚的安全手套。一個桶裝小型蛇，另一個桶裝成年蛇。

沃爾夫在事發住宅忙活了3小時45分鐘，拿著手電筒，貓著腰爬行，移動石塊，先抓到59條響尾蛇和22條幼崽。隨後又發現11條毒蛇。

沃爾夫說，這是他在一棟住宅中捕捉蛇最多的一次。通常，抓到的蛇在1到3條之間，最多有12條。這次救出的蛇，多數3吋長。因為女子房屋下有很多石頭，所以將蛇吸引過來。

沃爾夫通常在索諾瑪縣北部35個蛇穴的地方將蛇放生。有時當地牧場和房主會要求放蛇，以幫助控制齧齒動物。

沃爾夫打算在10月底前再到女子家中查看，確定是否還有響尾蛇回來。在秋天的這個時候，響尾蛇通常在為冬眠做準備，尋找食物並確保一個安全的地方冬眠。他還計畫明年3月或4月再去檢查事發房屋下和周圍的情況，預計到時候響尾蛇會爬出來開始繁殖。

沃爾夫在1989年成立這個非營利的爬行動物救援組織。以拯救和重新安置蛇、鬍子龍、烏龜、陸龜、鬣蜥、巨蜥、其他爬行動物，還包括蜘蛛、昆蟲和鸚鵡。