我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

不排除恐攻的慘案 挪威「弓箭手」無差別殺人 釀5死

Theranos案開庭 Walgreens付1.4億創新費 以3千萬和解

記者王子涵／聖荷西報導
Walgreens連鎖藥店支付了1.4億元「創新費」，最終以3000萬元和解。（Theranos推特截圖）
Walgreens連鎖藥店支付了1.4億元「創新費」，最終以3000萬元和解。（Theranos推特截圖）

荷姆斯案審13日繼續開庭。一位Walgreens前高管在13日庭審中作證說，全美藥店巨頭Walgreens曾同意向荷姆斯（Elizabeth Holmes）創立的Theranos血檢公司支付1億元的「創新費」，並在之後追加投資了4000萬元。

Theranos的血液檢測服務在2013年正式進入位於亞利桑納州的Walgreens藥店，並最終開設了超過40家檢測中心。作為報酬，Walgreens向Theranos支付超過1.4億元的「創新費」，這一信息得到了前首席財務官密克隆（Wade Miquelon）的證實。

根據法庭上展示的協議副本，Walgreens給Theranos先支付了2500萬元。當試點項目達到每天每家藥店10名患者的條件時，再支付同樣的金額。當在藥店廣泛開展檢測服務時，再支付剩餘的5000萬元。

密克隆表示，血檢於2013年底在亞歷桑那州和加州的巴洛阿圖市開始運行。第一名接受檢測的病人是一名穿著海軍西裝、淺灰色禮服襯衫和藍色條紋領帶的禿頭男子。根據法庭播放的通話紀錄，「患者給予的反饋非常好。」密克隆在測試開始一個月後的年度電話會議上說。

根據另一份電子郵件顯示，2014年荷姆斯曾要求Walgreens公司盡快支付剩餘款項，並建議血液檢測服務在當年內完成在該連鎖藥店的推廣工作。

密克隆作證說，在起初研究與Theranos的合作時，他認為Theranos在150家競爭公司中處於領先地位，其技術非常令人興奮。但根據華爾街日報的爆料，Walgreens在2016年就終止了雙方的合作關係，並起訴Theranos，最終以不到3000萬元的價格達成初步和解。

密克隆在雙方合作關係破裂前就離開了公司，他作證說，所有來自於荷姆斯以及前公司總裁波瓦尼（Sunny Balwani）的文件都表示，其所有運行的血液檢測都是用自己的設備進行的。但檢察官表示，Theranos大多數的血檢服務都是第三方機器完成的。

在荷姆斯律師的盤問下，密克隆承認，他知道Theranos公司有多代產品，並正在研究未來的迭代產品。密克隆說：「技術總是在進化的。」

檢測 加州 華爾街

上一則

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

延伸閱讀

盜竊猖獗 Walgreens 11月關閉舊金山5店

盜竊猖獗 Walgreens 11月關閉舊金山5店
Theranos血檢不準？ 荷姆斯律師：因前實驗室主任「無能」

Theranos血檢不準？ 荷姆斯律師：因前實驗室主任「無能」
Theranos血檢不準 荷姆斯律師怪前實驗室主任「無能」

Theranos血檢不準 荷姆斯律師怪前實驗室主任「無能」
荷姆斯案審：被告列吹哨人為證人 旨在禁聲

荷姆斯案審：被告列吹哨人為證人 旨在禁聲

助理作證揭密荷姆斯隱私生活 「購物清單也要保密」

助理作證揭密荷姆斯隱私生活 「購物清單也要保密」

熱門新聞

舊金山警察局繪製的十二宮殺手肖像圖。（取自維基百科）

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

2021-10-06 18:31
林涵琪遇害轉眼已經27年。（基金會提供）

北加才女林涵琪懸案27年 主嫌過世 父懸賞十萬望破案

2021-10-06 18:12
案發地點是密爾布瑞市的星巴克停車場。（谷歌地圖）

北加華裔男子開車碾壓遊民致死 被控謀殺

2021-10-07 19:52
美女指揮林伯真癌症早逝，社區籌款後以她的名義捐給慈善機構。（程宇平提供）

美女指揮林伯真癌逝 學生募款捐三慈善機構遺愛社區

2021-10-11 21:43
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

辦非法酒色派對灌醉青少年 強逼性行為 加州婦遭控39罪

2021-10-13 01:05
密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

2021-10-13 19:45

超人氣

更多 >
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光