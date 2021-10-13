矽谷有人公開仇恨同性戀者 被警犬制服

弗雷爾（Alexander Joseph Furrier）被關進聖他克拉拉縣監獄。（警方提供）

巴洛阿圖市警察 局周日逮捕了一名26歲男子，該名男子涉嫌在市中心襲擊兩名行人。

男子名叫弗雷爾（Alexander Joseph Furrier），因涉嫌三項重罪—毆打、仇恨犯罪 和襲擊警犬，以及拒捕的輕罪而被關進聖他克拉拉縣監獄 。

根據警察局周二發佈的消息，凌晨1點32分警方接到報案，稱兩名男子在市中心的University Avenue和Waverly Street的交叉口附近打架。

警方到達現場後，發現了兩名受害者和嫌疑人弗雷爾，後者看到警員後立即逃離現場。

警員們追趕至Everett Avenue的一個公寓樓內，弗雷爾躲藏在二樓的樓梯間裡。儘管有人試圖勸說他投降，但是被他拒絕了。隨後，警員派出警犬，弗雷爾試圖與警犬搏鬥，他的小腿多處被撕裂。警犬的一隻眼睛上方也被割傷。

在當地醫院進行短暫治療後，弗雷爾被收押到監獄內。

在警員抓捕的同時，緊急救援人員還為另外兩名受害者提供了幫助，受害者是一名20多歲婦女和一名60多歲男子。此男子曾短暫失去意識。

警察局表示，兩名受害者和另一名同行男子離開一處家庭聚會後，被弗雷爾襲擊。弗雷爾是女受害人的朋友，他辱罵另兩名男子是同性戀者。當兩名男子走到案發現場與女受害人分開後，弗雷爾留在了她身邊，並說了些粗魯的話。

其中一名男子回來幫助女受害人，並要求弗雷爾不要打擾她，隨後便被弗雷爾毆打。

警方表示，弗雷爾毆打了這名男子，並用言語威脅，他還將女受害人抱起後摔到地上。