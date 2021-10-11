美女指揮林伯真癌逝 學生募款捐三慈善機構遺愛社區

美女指揮林伯真癌症早逝，社區籌款後以她的名義捐給慈善機構。（程宇平提供）

博愛合唱團指揮林伯真，在社區推廣音樂多年，也是知名的美女指揮，但卻在今年8月19日因為胰臟癌末期離世，享年才56歲。多位林伯真的學生與老友，為了讓林伯真的愛和精神永留人間，發起透過基金會募款的行動，他們將林伯真20年的演唱紀錄做成的一個合輯送給捐款超過100元的人士，加上基金會匹配的款項在短短幾天之內就籌到3萬多元。所籌得的款項已分送給慈濟，新希望和特殊兒童三個慈善組織。

林伯真是1965年出生，台南家專畢業後到美國 深造，在舊金山音樂學院拿到鋼琴演奏學士、又於舊金山州大取得合唱指揮碩士。林伯真曾擔任北加州華人音樂教師協會會長，也是慈濟的長期志工、晶晶合唱團青年班的指揮，曾在美國合唱指揮年會帶領晶晶演出。

參與博愛合唱團多年的程宇平表示，自己與許多友人都非常敬佩林伯真，因此想到將林伯真20年的演唱紀錄做成的一個檔案，放在USB中，讓她的學生們能夠經常地從這個USB中欣賞到林伯真認真耐心的教學和積極的人生態度。他自己原本就有一個「永愛基金會（Phileoever Foundation）」，並且提出匹配捐款的條件，最後募得了三萬多元，並將款項分成三等份，捐給林伯真喜愛的三個灣區 慈善機構。

團員韓慧英指出，這次有50多個人慷慨解囊，大家都非常感念林伯真長期對音樂與合唱的貢獻，另一方面也覺得籌款後用林伯真的名義捐出是相當有意義的事情。事實上，程宇平的永愛基金會過去幾年一直在社區從事慈善，像是先前程宇平就帶領博愛合唱團的團員捐款買口罩 ，贈送附近的醫院，當時籌集了5萬美金自中國購買口罩送給灣區的醫院。另外，這兩年在疫情期間，慈善基金也熱心參與「Feed the hunger people with hot food」活動，捐款購買熱食並送到所需要的機構。

負責基金會財務的詹雅媜則補充，基金會完全沒有內扣任何營運費用，並且還匹配善款，就是希望回饋社會，幫助更多人。團員曹韻則指出，林伯真對社區的貢獻非常大，希望這次的捐款行動，能夠迴向給林伯真。