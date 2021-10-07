加州衛生官員擬定標準 矽谷室內口罩令可望取消

聖縣公共衛生局局長科迪博士（Dr. Sara Cody）。（聖縣公共衛生局提供）

聖他克拉拉縣公共衛生局局長科迪（Dr. Sara Cody）表示，灣區8個要求室內戴口罩 的縣市衛生官員達成共識，當達到一定標準時，會各自決定取消室內口罩令。

聖他克拉拉縣公共衛生局7日上午舉行記者會。聖縣衛生局表示，全灣區8個縣市包括阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣、納巴市、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、蘇諾瑪縣和柏克萊。該決定不受州或聯邦政府的口罩規定約束，觸發標準為：

1. 各縣市達到疾病管制與預防中心 (CDC) 在新冠肺炎 傳播級別中定義的黃色緩和等級，並維持在該級別至少三週；

2. 根據衛生局長的判斷，該縣市內的新冠肺炎住院率低且穩定；

3. 各縣市總人口的 80%完全接種兩劑輝瑞，或莫德納，或一劑強生疫苗 （不包括加強劑），或在實行5-11歲兒童接種疫苗的緊急令的八周後。

衛生官員表示，他們將繼續在灣區範圍內共同努力，以區域防疫的思路保護公共衛生安全。隨著這一波大流行趨勢的小腿，他們將積極做出新冠肺炎下一階段的計劃。

「室內戴口罩有助於減少病例數、住院率和新冠肺炎死亡人數，因此我們不想過於倉促地取消這一重要的新冠肺炎防護措施，」聖縣公共衛生局局長科迪博士說，「取消室內口罩領的指標將確保我們社區的安全，病例率保持低水平且穩定，醫院運轉狀況良好，以及較高的疫苗接種率。」

大部分灣區縣市在8月3日發佈室內口罩令。最新的數據顯示疫情的擴散趨勢正在減緩，而灣區又是全國接種疫苗最多的地區之一，於是衛生局達成共識，此刻是實行計劃下一步的最好時機。

取消室內口罩令的規定並不會組織企業、非營利組織、教堂或是其他擁有公共室內空間的機構實施自己的要求。由於新冠肺炎很容易透過空氣飛沫傳播，因此戴口罩仍是防止病毒傳播的有效方式。

對於未完全接種疫苗的認識，口罩令仍然有效。K-12學校佩戴口罩的命令也不會受到當地衛生局的口罩令改變而受到影響。

聯邦食品藥物管理局（FDA）諮詢委員會計畫於10月26日商議輝瑞生物科技公司的申請，討論其新冠疫苗用於5到11歲兒童的緊急使用。