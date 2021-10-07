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北加奧克蘭少女被槍殺 累積兇殺案創紀錄109起

記者劉先進 ／屋崙報導
北加屋崙警局說，6日晚，一名15歲的女孩在車上被槍殺。這是屋崙今年的第109起兇殺案，和2020年的兇殺案總數持平。（取自警方推特）
北加屋崙警局說，6日晚，一名15歲的女孩在車上被槍殺。這是屋崙今年的第109起兇殺案，和2020年的兇殺案總數持平。（取自警方推特）

北加屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）警局說，6日晚，一名15歲的女孩在車上被槍殺。這是屋崙今年的第109起兇殺案，和2020年的兇殺案總數持平。

警方說，槍擊事件發生在周三晚上11時28分，地點在Bancroft Ave 5000號街區。據當局稱，槍聲探測系統ShotSpotter發出警報，警方趕到現場，發現了槍擊的證據，但沒有受害者。隨後得知，遭槍擊中的女孩，被另一個人開車送往醫院，後來證實死亡。她居住在屋崙，名字尚未公布。

警方表示，事發時，女孩坐在車上，外面有人開始射擊，她被擊中。司機將她送到醫院。警方還未說明槍擊事件的動機。目前沒有人被逮捕。

屋崙兇殺案目前有109起，去年同期是80起。這是自2010年以來，屋崙第四次錄得超過100起的兇殺案。 2011年有110起，2012年有131起兇殺案。 在此期間，最低的數字是2018年的75起。

警方和屋崙犯罪終結者組織（Crime Stoppers of Oakland）懸賞1萬，希望市民能提供線索，幫忙逮捕嫌疑人。任何知情者可致電警方510-238-3821或510-238-7950，或致電犯罪終結者510-777-8572。

屋崙 槍擊 奧克蘭

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