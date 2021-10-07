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金山共享單車Bay Wheels漲價 用戶：和坐Uber差不多

編譯組／灣區6日電
舊金山共享單車系統Bay Wheels宣布漲價，使用者認為漲價後價格和坐Uber差不多。(圖取自Bay Wheels官方臉書)
舊金山共享單車系統Bay Wheels宣布漲價，使用者認為漲價後價格和坐Uber差不多。(圖取自Bay Wheels官方臉書)

舊金山共享單車計畫「Bay Wheels」由Lyft營運，近來宣布漲價。有多名使用者在社交媒體發布訊息，指在某些情況下，使用Bay Wheels共享電動單車的成本，與搭乘Uber、 Lyft汽車或乘坐Muni公車差不多。

根據Bay Wheels於9月29日生效的定價改變，會員每分鐘騎電動單車費用從15上漲至20美分(年度會員資格為159元)；非會員費用則從20漲至30美分。Lyft表示，為了簡化Bay Wheels的定價結構，使用者目前是按每分鐘收取超額費用、而非按每15分鐘收費。較不受歡迎的手動單車收費維持不變。

Bay Wheels因其方便性而吸引消費者，購買會員資格可提供電動單車折扣價格，但近來漲價，導致吸引力降低。有使用者指出，即便擁有會員資格，在工作日騎Bay Wheels電動單車通勤到市場街，每月還需花費數百元。價格影響行為，當考慮花2.5元搭乘公車或8-12元單程價格乘坐Uber等叫車服務，從經濟角度來看，與電動單車價格差不多。

舊金山於2018年開始允許私營公司營運共享單車項目，之前曾進行試行計畫。Lyft目前則是舊金山唯一的共享單車營運商。不過，共享單車計畫激怒部分居民，認為並未得到很好的監管。此外，與公共交通系統相同，Bay Wheels在疫情期間的使用量大幅降低。

根據Bay Wheels數據，共享單車計畫於2020年2月的騎車次數達創紀錄43萬3277次，同年4月降至8萬4000次以下。儘管今年1月以來的每月乘客量增加近2倍，但即便是9月份的21萬949人次數量，仍僅有疫情前高峰的一半。

Bay Wheels電動單車價格上漲，顯示舊金山微型交通最新發展，同時，當局也在討論是否將共享單車市政化、以穩定使用者成本。

舊金山 Lyft 疫情

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