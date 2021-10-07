Theranos血檢不準 荷姆斯律師怪前實驗室主任「無能」

荷姆斯(左)面臨著12項欺詐重罪的指控。（記者王子涵／攝影）

驗血科技公司Theranos創始人荷姆斯（Elizabeth Holmes）的律師在5日的庭審中聲稱，公司前實驗室主任羅森多夫（Adam Rosendorff）的「無能」是導致血檢結果不準確的原因。

荷姆斯的律師韋德（Lance Wade）在沒有陪審團在場的聽證會上說：「如果血檢技術的失敗是由於其他人的無能所造成的，那麼我的客戶就是無罪的。」

Theranos公司前實驗室主任羅森多夫已經在聖荷西聯邦法院的證人席上站了五天，然而被告荷姆斯在兩名華盛頓知名律師的陪同下，端坐在椅子上。

這位吹哨人曾向華爾街 日報揭發了Theranos公司所存在的問題。他表示，公司更關心公關和籌款，而不是病人。他因檢測 技術的不準確性而從公司辭職。

當天荷姆斯的律師韋德概述了羅森多夫在2014年11月離開Theranos，加入其他公司後，所犯下的種種問題。

韋德嘗試將Theranos公司對大約5000名病人的重新檢測事件與羅森多夫聯繫起來。他稱羅森多夫是導致檢測結果不準確的原因。他還告訴法官，羅森多夫在知曉後，立即離開了公司。

「他把矛頭指向了許多人，包括荷姆斯，」韋德說，「他似乎從來沒有稱職地完成過自己的公司。他在Theranos也是不稱職的，這也是許多錯誤發生的原因。他才是實驗室裡的最終責任人。」

韋德進一步補充道，由於羅森多夫目前所在的公司以及雇主也在接受聯邦的調查，所以他偏向與檢方傳喚他首先出席荷姆斯的庭審。「他的職業生涯需要等待聯邦政府 的裁決。」

聯邦檢察官博斯蒂克（John Bostic）向法官表示，荷姆斯的法律團隊不應該將羅森多夫在其他公司的工作結果呈現給陪審團。他說：「辯方在試圖把毫不相關的證據帶進來。這不是這種證據的正確使用方式。」