50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

舊金山警察局繪製的十二宮殺手肖像圖。（取自維基百科）

在舊金山灣區 ，乃至全世界都知名的「十二宮殺手」（Zodiac Killer）懸案有了最新的進展。近日一批民間的懸案調查員宣告破解了這樁已經超過50年未破的案子，揭開了十二宮殺手的身分之謎。

被指是十二宮殺手的是男性名叫波斯提（Gary Francis Poste），已經在2018年離世。這群民間調查員大多都曾經供職於執法部門，隨後一起參與調查懸案。他們也提出了一些最新的證據來證明波斯提就是十二宮殺手，包括破解的密碼和在波斯提家中暗房發現的照片。

目前官方沒有證實任何的說法，但是傳媒已經廣泛報導了這個最新的解密。案件在灣區多個警局內已經不再有專人調查，成為懸案。但是有關十二宮殺手的線索仍然時不時都會浮出水面。

連環殺人 挑釁警方

十二宮殺手事件知名的兇殺懸案。案發在1968年至1970年代初，殺手在灣區各地連環殺人。但是引起人們恐慌的是，殺手作案後主動報警、挑釁警方，同時寄加密信給灣區的英文報紙，述說作案經過，留下線索。當時殺手聲稱自己殺了37人，但是警方確認有關聯的是五人。最新的民間調查團說法指出十二宮殺手還和另一宗謀殺有關。

2020年，國際團隊在合作之下，案中的一個加密信件被破譯，但是並未有透露殺手身分信息。不少老華僑回憶起事件，表示灣區氣氛很緊張，華裔社區也是非常害怕。舊金山退休法官郭麗蓮回憶道，十二宮殺手「好聰明」，總是和警察 玩遊戲，並且總是贏過警察局。她說當時大家都會格外小心。

案中極為轟動的一個事件是，殺手曾經威脅舊金山紀事報、舊金山觀察家報以及東灣北部城市委利賀（Vallejo）的報紙，必須在頭版刊登自己的加密信件，否則就要繼續連環殺人。後來上述報紙都有照辦刊登，一時之間灣區人心惶惶。

殺手寄出的加密信件，是多種密碼的結合，有不同的十二宮星座符號，字母等，而且還有層層加密，因此殺手也就被成為十二宮殺手。