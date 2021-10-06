北加才女林涵琪懸案27年 主嫌過世 父懸賞十萬望破案

林涵琪遇害轉眼已經27年。（基金會提供）

1994年發生在卡斯楚谷的華裔女生林涵琪（Jenny Lin）命案，至今尚未偵破，成為震驚社區的懸案之一。一名林案重大嫌疑人，幾天前在俄勒岡州 的監獄 中死亡。目前官方尚未公佈死因，但表示將進行驗屍的工作。

現年53歲蕭姓男子（音譯）Sebastian Alexander Shaw是在本月3日在俄勒岡州立監獄死亡。他在2006年時，被阿拉米達縣的調查人員認為是林涵琪謀殺案的主要嫌疑人，但一直未被證實。事實上，蕭姓男子在林涵琪命案後不久被警方在波特蘭逮補，當時他年僅26歲。警方在一台從聖拉蒙遭竊的汽車中找到蕭男，車上還有槍械、刀具、滑雪面罩、手術手套、封箱膠帶等物品。後來蕭男被警方釋放後，幾年後又因謀殺以及性侵 案件等其他案件被逮捕。2000年時他認罪，並且被判兩個無期徒刑。

警方並表示，蕭男曾向警方稱，自己另外涉及10到12宗的謀殺案，包括在加州的案件，但是他拒絕透露行情。蕭男曾與檢察官協商，希望能以保證不會被求處死刑為條件，來換取透露所犯案件的細節，不過一直未能與檢方達成協議。而包括林涵琪命案在內的懸案，至今也未破案。

林涵琪是一名充滿活力、擁有音樂天分的優秀學生，她在1994年5月27日在卡斯楚谷寓所內慘遭殺害，當年才14歲。當時他放學後一人在家，晚上父親回去時，發現女兒在樓上全身赤裸、已經死亡。警方認為，行兇者原本打算對林涵琪性侵，但後來被嚇跑了。

事件除為小琪的家人帶來無比傷痛之外，更震驚社區。此後，林涵琪的父母、林永章夫婦積極和執法機關合作，期望能早日偵破愛女的懸案，同時也努力不懈為小琪實現音樂夢想，成立基金會幫助其他有天份的學生，讓小琪的生命得以延續下去，並每年舉辦紀念儀式。

過去20多年，林涵琪基金會不但頒發音樂獎學金及舉辦音樂夏令營，供青少年免費參加，同時為推廣兒童安全訊息、加強安全教育，並且預防再有兒童淪為受害人，基金會為兒童及家長舉辦安全展覽、講座及比賽等活動。近年基金會與阿拉米達縣圖書館協商，捐贈了一批以安全為題材的書籍給卡斯楚谷、聖利安佐、聯合市和佛利蒙各分館，促進兒童安全。

記者6日聯繫林涵琪基金會，林涵琪父親林永章指出，雖然Sebastian Alexander Shaw已在獄中死亡，但是林涵琪的命案至今仍未破案，還是希望社區民眾能提供線索，透過警方、法醫專家的調查，讓真相水落石出。基金會依然提供10萬元的懸賞，各界如有任何關於案件的線索，可致電警方（510）667-7721，或免費熱線（855）4-JENNY-LIN。