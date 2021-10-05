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北加東灣惡徒拖拽75歲老人搶劫 警察直升機追捕嫌犯

記者劉先進／紐瓦克報導
圖中紅圈顯示，劫匪在拖拽受害者。（視頻截圖）
圖中紅圈顯示，劫匪在拖拽受害者。（視頻截圖）

阿拉米達縣警最近公布一起惡性搶劫案件。嫌犯利用此前搶劫的車輛，到紐瓦克( Newark )一家購物中心停車場下手，將75歲的受害者拖拽在地上搶劫。結果被阿縣直升機航空組追蹤拍到，警方陸、空聯手追逐，將棄車步行的2個15歲的未成年人嫌犯抓獲。還有一個嫌犯在逃。受害者並未受傷，被搶財物也及時歸還。

根據縣警的聲明，9月23日下午2時15分，紐瓦克警局調度中心接到縣警警長辦公室航空組的通知，一輛在劫車案中被偷走的白色豐田RAV4，出現在紐瓦克，車內乘客在紐瓦克大道（Newark Boulevard）和賈維斯路（Jarvis Avenue）附近（註：具體地點為Westlake Lido Faire shopping center的停車場）積極實施強行搶劫。

根據阿縣提供的錄像，一輛白車停在停車場的過道上（並非停車位），先後下來兩個黑衣乘客，走向樹蔭底下，應該是找到了搶劫目標。隨後，兩人出現在鏡頭中，大力拖拽一個白衣受害者，受害者在地上掙扎，拉扯搶劫的時間近5秒鐘。兩人疑似得手，跳上白車後座。車子逃離現場。受害者還躺在地上。

紐瓦克警員立即對搶劫案作出反應，並在嫌疑車輛逃離現場時鎖定期位置。在直升機的協助下，警員駕車，沿著84號公路東行段至880號公路北行段一路追捕。在東灣海沃（Hayward），司機將車子停在一個小巷子中。

三名嫌疑人中的兩人下車離開，步行穿過住宅後院逃走。車子司機隨後被警方拘留。警員們迅速在該地區設立警戒線，逮捕了第二名嫌犯。第三名嫌犯仍未歸案，調查人員正在積極查明其身分。

警方表示，75歲的受害者沒有受到任何嚴重傷害，其被搶物品，在嫌疑車輛中被找到並歸還。

被拘留逮捕的兩人都是15歲未成年，被收押在阿拉米達縣青少年管教所。阿縣負責青少年案件的檢察官，於9月28日指控2人犯有搶劫和逃避執法人員追捕的罪行。

目前，這一事件仍在調查中。鑒於此案涉及青少年，阿縣將不會公布有關他們的任何其他資訊。阿縣表示，如果市民有任何與此調查有關的資訊，或者認為自己是受害者，可聯繫紐瓦克警官Matt Warren，電話：[email protected] 或510-578-4960。

也可以致電匿名舉報熱線510-578-4965留下資訊。

圖中紅圈顯示，劫匪得手逃走，留下地上的受害者。（視頻截圖）
圖中紅圈顯示，劫匪得手逃走，留下地上的受害者。（視頻截圖）

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