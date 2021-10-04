我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

別錯過…舊金山藍天使艦隊周、軍機秀 疫後回歸

記者李晗 / 舊金山報導
藍天使天空秀。（本報檔案照片）
藍天使天空秀。（本報檔案照片）

每年吸引百萬人潮的「藍天使」（Blue Angels）天空秀以及艦隊周（Fleet Week）活動，正式在疫情逐漸好轉之後，回歸舊金山

艦隊周是舊金山標誌性的年度活動，美軍飛機將會在舊金山天空翱翔，海軍艦隊則會在舊金山海灣、金門大橋旁駛過。去年因為疫情而改為線上舉辦，今年正式回歸。

海軍艦隊從周三開始，將會停靠在30/32號碼頭以及35號碼頭。（本報檔案照片）
海軍艦隊從周三開始，將會停靠在30/32號碼頭以及35號碼頭。（本報檔案照片）

具體的活動信息包括：周四至周日期間，藍天使軍機會在惡魔島（Alcatraz Island）以及金門大橋附近飛翔，因此舊金山北面的沿岸地帶是最佳觀賞區域，感興趣的民眾也可以購買VIP門票進入指定區域近距離觀賞。海軍艦隊從周三開始，將會停靠在30/32號碼頭以及35號碼頭，民眾可以進入參觀。此外預計會有上千位海軍航員來到舊金山，在街頭也會看到他們的軍裝身影。

今年剛好是第40屆的活動。艦隊周的活動從1981年開始，由時任舊金山市長、現任聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）首創，是全美最大的慶祝武裝美軍的活動，尤其是海軍和海岸護衛隊。為了準備好這一次的回歸，市府高官和艦隊周主辦方也聯合召開發佈會，宣佈一些防疫的指引和維安的細節。

「這是舊金山最受歡迎（cherished）的活動之一，年年大家喜歡它，」舊金山艦隊周協會的洛文（Lewis Loeven）說。「這對本地經濟來說是一個巨大的提振，也推廣了舊金山給人們帶來的樂趣。」總體而言，整一周的活動豐富多樣，總計吸引的人數會有百萬。而在周四開始直到周末期間的標誌性天空秀（Airshow），就會是數十萬人現場觀看。

舊金山衛生局已經表態，如果採取適當的防疫措施，舊金山可以舉辦大型活動，例如這一次的艦隊周。局方和主辦方都建議參與者戴好口罩，同時接種疫苗，保護自己和他人。

而警方為了預備這次的活動，相關的維安計畫已經籌備了幾個月。舊金山縣警察局長宮本（Paul Miyamoto）說，穿著制服和便衣的警員都會在活動現場附近。警方也敦促參與者優先選擇搭乘公共交通工具，如果必須開車，那麼記得帶走貴重物品，不要留在車上。

更多詳情可見艦隊周官方網站：https://fleetweeksf.org/

舊金山 疫情 天使

上一則

彭文正灣區開講 批蔡英文「用提告來證明學位？」

下一則

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

延伸閱讀

紐約堂食要看接種證明 舊金山、西雅圖跟進

紐約堂食要看接種證明 舊金山、西雅圖跟進
舊金山東灣聖利安住 連發兩次地震

舊金山東灣聖利安住 連發兩次地震
差很大…新人口數據計算 改寫舊金山疫情數字

差很大…新人口數據計算 改寫舊金山疫情數字
加州租客保護令失效 舊金山緊急立法「續保」

加州租客保護令失效 舊金山緊急立法「續保」
舊金山碼頭公園 疑遭縱火破壞

舊金山碼頭公園 疑遭縱火破壞

熱門新聞

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

2021-10-03 02:20
北加州東灣皮諾警局前警員瓦斯奎茲，因為與某個女子發生性愛關係時非法錄像，被康縣地檢處指控重罪和輕罪，他已經從警局辭職。（取自皮諾警局官網）

北加色魔警察 臥室藏攝像頭偷拍性愛

2021-09-28 19:13
荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。（記者王子涵／攝影）

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

2021-09-30 01:16
州長紐森28日在屋崙一口氣簽署了27項法案，以刺激更多、更快的住房建設，解決建設障礙，緩解加州住房危機，（記者劉先進／攝影）

史無前例 紐森一口氣簽署27項住房法案

2021-09-29 02:19
被控縱火引發「小鹿山火」的巴羅阿圖居民蘇維涅娃否認控罪。(沙斯達縣警方提供)

被控引燃加州「小鹿山火」 恐面臨9年徒刑 她否認縱火

2021-09-27 01:34
吉亞柯皮尼女兒手捧母親年輕時照片。（美聯社）

逃過1918年大流感、二戰 金山灣區人瑞死於新冠

2021-10-01 00:09

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議
演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」