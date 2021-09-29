全國首創 北加奧克蘭30名教師獲住房津貼

屋崙延長「教師紮根屋崙」試點項目，試圖用可負擔住房或住房津貼留住教師。（記者劉先進 ／攝影）

北加州屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）市長薛麗比、學區校監崔莫爾（Kyla Johnson-Trammell）、非營利性的社區發展金融公司等，29日聯合宣布，延長「教師紮根屋崙」試點項目（Teachers Rooted in Oakland），為18名新的客居教師（ teacher residents，研究生在完成教師資格證書同時，和指導教師培訓）提供可負擔住房和住房津貼，總計有30名教師和客居教師享受此福利。參加項目的教師有免費的財務顧問，還可以無息小額貸款。

當天，美國銀行還撥款100萬，希望為教師提供重要的培訓和住房費用資助。市府的聲明說，教師紮根屋崙項目，是灣區、可能也是全美唯一透過津貼和減價住房、為在職教師和未來教師提供補貼的計畫。

「教師紮根屋崙」項目的目標，是增加非裔和其他有色人種教師的招聘，讓他們留在屋崙。這些教師專門從事難招到人的學科領域，如STEM和特殊教育 。他們比白人教師更有可能遭遇住房不安全。2020年，項目試點開始時有12名教師和客居教師。項目今年新增18名新的客居教師，為他們提供負擔得起的住房和住房津貼。具體來說，今年的教師研究生將有兩種選擇，要麼搬入新設立的屋崙北門公寓補貼住房，要麼拿到住房津貼。

目前，項目覆蓋30名教師和客居教師，接觸並教授約4000名屋崙學生。為入職前兩年的教師提供住房收入津貼，同時還提供免費的財務顧問服務。接觸並教授約4000名屋崙學生。試點項目的創建者還希望與州立法者合作，起草立法和政策，以提高教師薪酬，並為所有教育工作者增加可負擔的住房選擇。