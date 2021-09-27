金州勇士球員維金斯堅持信仰 不打疫苗

對於未來是否打疫苗，維金斯表示，是否打疫苗是個人和私人的決定，會堅持自己的信仰。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 球員維金斯此前拒打疫苗 ，不符合舊金山 防疫規定，可能缺席大通中心所有的主場比賽。儘管總經理邁爾斯（Bob Myers）樂觀的表示，新賽季預計會有所有球員上場。但維金斯27日在勇士媒體開放日的15分鐘採訪中表示，是否打疫苗是個人和私人的決定，會堅持自己的信仰。「我只是要繼續為信仰而奮鬥，無論是一件事還是另一件事，接種疫苗還是不接種疫苗，誰知道呢？我只是要繼續為我所相信的東西而戰鬥。」

他還說，對自己的信仰很有信心，知道正確和錯誤的事情。有記者追問信仰具體是什麼。他回答，「不管你的事。」

舊金山將於10月13日頒布新規，要求參加大型室內活動的12歲以上民眾，須全面接種新冠疫苗，NBA最近拒絕了威金斯的宗教豁免接種請求。在舊金山新規實施前，如果威金斯每天病毒測試呈陰性，他可以參加球隊活動。為了有資格參加10月21日勇士隊主場對陣洛杉磯快艇的例行賽揭幕戰，維金斯必須在10月7日前完全接種疫苗。

維金斯每錯過一場比賽，就會損失超過35萬稅前薪水。如果他拒絕接種疫苗，將沒有資格參加41場主場比賽，3160萬的年薪將減半。作為勇士側翼的首發陣容，維金斯的進攻和防守至關重要。考慮到湯普森可能會在11月甚至12月復出，在強手如林、競爭激烈的西區，他是否上場，將影響勇士的排名和季後賽希望。