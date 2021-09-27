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彭文正矽谷開講蔡英文總統作弊人生 指控假博士

記者李榮／密爾比達報導
彭文正咬定蔡英文是假博士。（記者李榮／攝影）
彭文正咬定蔡英文是假博士。（記者李榮／攝影）

台灣大學新研所所長、媒體人彭文正近日訪問灣區，並將於10月2日下午在佛利蒙舉辦「政經關不了灣區開講」，講題為：「蔡英文的作弊人生」。多次質疑中華民國總統蔡英文博士論文真實性的彭文正指出，當日他將提出證據，佐證蔡英文一路走來的許多人生疑點，而更會提出蔡英文假論文的事實，「沒有一個人的博士論文是找不到的，我篤定知道一定有鬼。蔡英文你就是假博士！」

演講由舊金山真相聯盟舉辦。彭文正指出，大家已經調查了兩年多，不斷證明蔡英文的博士論文根本沒有完成，也就是不可能有博士的學位。但蔡英文長期謊報博士學歷大學任教、參與選舉並當選，整件事充滿了造假，「（蔡英文）一生都在作弊。她到底什麼時候唸完博士的？從她剛畢業，就一直陸陸續續在講不一樣的時間？」

彭文正表示，蔡英文假博士的證據很多，例如1984年蔡英文進入政大時，履歷表上博士論文題目，居然與後來所說的完全不同。履歷表上是：「Law of Subsidies, Dumping, and Market Safeguards.」。但是，蔡英文稱在1984年3月14日獲頒倫敦大學LSE的法學博士，所說的論文題目是「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」，「怎麽才經過半年多後，提交給政大的博士論文題目會突變？」

不過，總統府發言人張惇涵在今年8月回應時解釋，蔡英文的博士論文分為三大部分，而「Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards」是論文「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」的第二部分（PART TWO），共計237頁，佔了365頁論文的絕大部分。

彭文正進一步指出，他提出論文爭議後就不斷被打壓。例如在民視主持政論節目「政經看民視」時，甚至是錄影中間突然被告知是最後一集，錄到一半被換人，連當時在看節目的前副總統呂秀蓮都不解，「還以為是老共打來台灣了。」依照他掌握到的情資，是民事高層被「叫進」總統府下指令，「不然這種節目錄到一半喊停的事，在民主國家不可能發生吧？是發生政變、電視台被佔據？」

他痛批，民進黨把手伸進電視台，根本違背當初黨政軍退出三台的理想，而且染指媒體的情況是比國民黨還要惡劣。

然而，總統府當時也回應，「所謂電視台高層被叫進總統府一事為虛構，要彭文正立即停止造謠、誤導社會輿論的行為。」

另外，彭文正也說，蔡英文假博士案台北地檢署依加重誹謗罪起訴他時，他居然在同一天收到同一個檢察官針對同一件案件的「起訴書」與「不起訴書」，不起訴書中稱他的言論符合言論自由範疇；而起訴書卻列出他在「政經關不了」節目中詆毀蔡英文聲譽等事項。整件事情荒謬至極。

「蔡英文是假博士，美國百分之百知道，英國也知道，習近平也知道。」彭文正表示，以政治的角力來講，威脅向來比利誘更有效，相信各國都在利用這一點在思考如何操作。

然而彭文正也坦言，論文案在台灣，多少已經成為信者恆信的政治信仰，但是他會堅持追求真相，「去年這事情還有人對細節去論辯，因為不知道該怎麼解釋。我們會一直說追、而且我們會追下去。相信這件事情，會是國際間最大的醜聞，這件事情的影響不會亞於水門案！」

彭文正說，他會與蔡英文周旋到底，找出真相。（記者李榮／攝影）
彭文正說，他會與蔡英文周旋到底，找出真相。（記者李榮／攝影）

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