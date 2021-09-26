我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長相信美國在一年內生活將回復正常

聖地牙哥母子從球場第3層看台摔落亡 警稱疑點多

海外最大祭孔活動 北加州祭孔大典滿40周年

李榮
北加州祭孔大典是海外最大的祭孔儀式。（記者李榮／攝影）
北加州祭孔大典是海外最大的祭孔儀式。（記者李榮／攝影）

加州第40屆的祭孔大典9月26日在南灣華僑文教服務中心舉行，雖然因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，今年實體參與的人數有所限制；但透過網路，這次祭孔大典採取實體以及網路直播同時進行，緬懷對至聖先師孔子追思及崇敬之情。

北加州祭孔大典委員會是由中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教服務中心、灣區齊魯會館和北加州中文學校聯合會四個單位共同組成。目的是為了紀念中華民族偉大的思想家和教育家孔子的誕辰，並在美國推廣和宣傳孔子的思想、學說和理念，希望在美國能喚起對儒家思想之重視。

北加的祭孔大典自1982年起在灣區舉辦至今，正好滿40年，除了去年因為疫情的關係停辦以外，每年都以古禮舉辦，也是海外最大的祭孔活動。

包括佛利蒙副市長邵陽、庫比蒂諾市議員魏虹等民選官員都到場參加。加州眾議員羅達倫、聖縣議員李洲曉等人則派代表到場祝賀。中華民國僑務委員呂玉貞、李文雄、李漢文、魏德珍也前往致意。

第40屆北加州祭孔大典委員會總召陳安東指出，祭孔走向40周年，僅去年因疫情而停辦，今年排除萬難再次舉辦，感謝所有祭孔委員會委員、社會賢達，以及海外僑胞的同心協力。他指出，孔子是中國歷史上最偉大的思想家、也是影響最深遠的教師，在海外舉辦祭孔大典別具意義，傳揚儒家思想與中華文化。

中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪則表示，北加州祭孔大典是一年一度大活動，這次也是他從事外交工作30多年來，第一次參加祭孔大典。他指出，去年8月2日來舊金山服務，可惜去年因疫情關係沒有舉辦祭孔大典，非常遺憾，今年終於得以恢復舉行。

賴銘琪指出，中華文化博大精深，「尊師重道」的觀念深植大家心中，而全世界保存中華文化最完整的地方，就是在台灣的中華民國。台灣保持了正統的中華文化，以及中文的教育。

今年雖然因防疫縮小參加的人數，但大典還是依往例開場，開始祭孔儀式。另外，學生也典禮上誦讀「弟子規」。

祭孔大典遵循古禮舉行。（記者李榮／攝影）
祭孔大典遵循古禮舉行。（記者李榮／攝影）
北加州祭孔大典今年恢復舉行。（記者李榮／攝影）
北加州祭孔大典今年恢復舉行。（記者李榮／攝影）
總召陳安東指出，孔子是中國歷史上最偉大的思想家、也是影響最深遠的教師。（記者李榮...
總召陳安東指出，孔子是中國歷史上最偉大的思想家、也是影響最深遠的教師。（記者李榮／攝影）

加州 北加 疫情

上一則

北加奧克蘭親兄弟被殺 年度兇殺案創紀錄102起

延伸閱讀

北加南灣台灣同鄉會年會 周信結將接掌

北加南灣台灣同鄉會年會 周信結將接掌
北加南灣台灣同鄉會年會25日登場 會長：歡迎鄉親同聚

北加南灣台灣同鄉會年會25日登場 會長：歡迎鄉親同聚
北加州祭孔大典委員會 訪台北經文辦事處

北加州祭孔大典委員會 訪台北經文辦事處
北加州祭孔委員會 訪台北經文辦事處

北加州祭孔委員會 訪台北經文辦事處
舊金山經文處 首辦聖荷西台商交流會

舊金山經文處 首辦聖荷西台商交流會

熱門新聞

新州法結束了聖他克拉拉縣的獨棟住宅分區法，反應憂喜參半。（美聯社）

加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？

2021-09-19 02:18
綠葉蔬菜是幫助復原的十大最佳食物之一。(Getty Images)

10大最佳食物 有助病後、術後復原

2021-09-20 02:06
北加州柏克萊最近發起一起盜竊案。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬，希望找回保險箱。（視頻截圖）

北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

2021-09-21 17:35
舊金山都會區排名第一的熱門郵遞區號是柏克萊94708，鄰近蒂爾登地區公園與蒂爾登自然區域，有大片綠地空間。(圖取自蒂爾登地區公園官方臉書)

最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門

2021-09-24 02:00
「小鹿山火」已造成至少至少25座建築被焚毀。（美聯社）

灣區瑜珈老師被捕 恐涉多場加州山火 友人震驚

2021-09-25 02:18
馮小姐說，滷肉飯便當格外受到上班族的歡迎。（受訪者提供）

舊金山台菜飄香 「宜蘭小館」吃得到滷肉飯、鹹酥雞

2021-09-25 02:17

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
美鐵蒙大拿州出軌 至少3死 逾50人傷

美鐵蒙大拿州出軌 至少3死 逾50人傷
聖地牙哥母子 從MLB球場第3層看台摔落亡 警稱疑點多

聖地牙哥母子 從MLB球場第3層看台摔落亡 警稱疑點多