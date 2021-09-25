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紐森簽法：加州法律文件禁用「Alien」一詞

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紐森簽法：加州法律文件禁用「Alien」一詞

編譯組／綜合25日電
加州將全面取消州法律條文中的 「alien」一詞。 （美聯社）
加州將全面取消州法律條文中的 「alien」一詞。 （美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）日宣布，將從加州州法律文本中刪除「Alien」一詞，紐森稱此詞是「對人類的冒犯性術語」。「Alien」指外國人，但此詞也意指「異己的」或「不相容的」。紐森說，這一詞語 「助長了一種分裂和傷害性的觀念」。 

紐森周五（9月24日）簽署了一項法律要求，將該詞從加州法典的各個章節中刪除；在所有州法律中，該詞將被「非公民」或「移民」等術語取代。加州的勞動法和教育法已於2015年和2016年將該詞刪除。

紐森說：「我們用更換這個詞，來確保加州的法律反映我們這個州的價值觀。」

至少從1798年通過「外國人和叛亂法」以來，聯邦政府一直使用「Alien」來描述美國境內的非公民。但有民主黨議員表示，這個詞 「已被武器化，被用來代替明確的種族誹謗，使移民非人化，必須立即從加州的法規中刪除。」

州長簽署新法，是加州為使其法律語言現代化所做的最新努力；今年早些時候，紐森還簽署了法律，在有關條款中插入性別中立的語言，盡管副州長和前任州總檢察長即現任副總統賀錦麗都是女性，但仍使用He和Him指稱。

近年來，美國政府、圖書館和新聞機構一直在更新其移民語言。美聯社在2013年更新了其廣泛使用的規範手冊，建議不要使用「非法外國人」（illegal alien）或「非法移民」（illegal immigrant）。哈佛圖書館在3月份宣布將從其編目語言中刪除illegal alien一詞。

今年 4 月，美國總統拜登下令聯邦移民機構停止將移民稱為alien。

加州是為無證低收入兒童和成年人提供政府健康保險的少數幾個州之一。

紐森周五還簽署了法律，明確基於移民身份針對人們的犯罪是仇恨犯罪，用於拘留非法移民的私人拘留設施必須遵守當地和州公共衛生命令。

非法移民 加州 紐森

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