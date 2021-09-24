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9月0搶劫 警車、義工巡邏奧克蘭華埠 治安好轉

記者劉先進／屋崙報導
警員加班巡邏，華埠治安大為好轉。（記者劉先進／攝影）
警員加班巡邏，華埠治安大為好轉。（記者劉先進／攝影）

屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）亞裔犯罪委員會（AACC）月會23日舉行。華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，隨著大批警員加班巡邏，華埠治安大為好轉。8月只有一起搶劫，相比7月9起搶劫的數字，大為降低。9月截至23日，也暫無搶劫。

根據符美此前提供的數字，屋崙華埠1月報告的搶劫案今年最多，為11起，2、3、4和5月均為2起搶劫，6月有3起搶劫，7月9起搶劫。她表示，自從警員加班在華埠巡邏，華埠內治安趨勢變好。8月只有一起搶劫，即7日在8街300號街區的搶劫（註：華人青年小李見義勇為，被劫匪開槍打中，所幸沒大礙），但目前案件還沒有進一步更新。

華埠以外地區 仍受犯罪衝擊

8月警方收到5起汽車盜竊案件報告。而截至到9月23日，也並未聽到有任何搶劫發生，希望良好的治安態勢，延續到本月底。「華埠的犯罪數據明顯下降。但華埠之外的地區，仍然受到犯罪衝擊，在屋崙，犯罪數字依然有些高。」

數個華埠商戶也對本報表示，最近治安好轉，客流在逐漸恢復，但擔心警局巡邏會在某一天取消，罪案會捲土重來。而阿拉米達縣警長埃亨22日在華埠座談已經承諾，會安排至少一批警員，永久性在華埠和880公路走廊附近巡邏。

華埠聯絡警員符美表示，華埠治安大為好轉，9月截至23日，未發生搶案。（記者劉先進...
華埠聯絡警員符美表示，華埠治安大為好轉，9月截至23日，未發生搶案。（記者劉先進／翻攝）

符美：義工及警方一直巡邏

符美表示，藍天使義工和台山同鄉會社安隊一直在巡邏。警局加班的巡邏人員和車輛一直駐守在華埠，但不確定警局維持加班的期限。因為需要花費頗多警局預算和資金。最終，希望將華埠此前本來就有的巡邏人員真正回歸社區，長期駐紮，也希望市議會在未來討論此問題，如此的人員安排，也能真正保護市民安全，對城市發展有利。

22日早上6時許屋崙電報街2022街區，發生一起涉及亞裔警員的槍擊案。符美表示，警方收到報警稱，有人揮舞槍械。兩名警員趕到現場處理，但嫌疑人開槍，一個警員被擊中。他目前情況良好。嫌疑人當時丟掉槍枝，將自己關在一棟大樓大廳，開始用刀自殘。警方透過談判小組和心理健康危機小組溝通，對方投降，被警方拘留。

符美表示，因為此事，警方很忙碌，她不得不取消原定在22日下午，和社區見面的茶話會。台山同鄉會社安隊義工22日也向本報證實，華埠一度沒見到警車巡邏。屋崙亞裔犯罪委員會也有成員表示，希望贈送一張祝福卡給受傷的警員，祝福他早日康復。

暴力及非暴力問題 分流處理

屋崙市議會主席勵琪曾推動相關社區服務計畫。為了讓警局專職於解決暴力問題，將911報警電話中的非暴力致電分流。市民遇到問題還是致電911，只不過根據不同類型，分流到不同機構。讓警員處理暴力問題。

非暴力問題交給專門部門處理。包括，在消防局成立文職團隊社區移動援助響應者計畫（Mobile Assistance Community Responders of Oakland，簡稱MACRO），包含文職外聯人員、緊急醫療技術人員或其他非警員。當有人出現精神健康危機或其他非暴力犯罪，並致電911報警時，團隊出馬處理。 當有人可能打電話反應堵塞的車道和汽車被遺棄時，交通局會作出反應。

符美表示，市府已提出了關於MACRO計畫的宏觀方案，預計將在1月底或12月初實施，相關團隊將可能提供類似心理健康行為輔導。還有人處理遊民問題、噪音投訴等。

華埠 屋崙 亞裔

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