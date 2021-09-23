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北加學校考慮 逾12歲學齡兒童全面接種新冠疫苗

記者李怡 / 舊金山報導
奧克蘭學區已強制要求為符合條件的學童接種疫苗。（美聯社）
奧克蘭學區已強制要求為符合條件的學童接種疫苗。（美聯社）

奧克蘭學區（Oakland Unified） 發表聲明要求學生接種COVID疫苗，成為北加州首批強制要求學生接種 COVID 疫苗的地區之一。加州最高衛生官員週四表示，加州正在考慮要求 12 歲及以上的兒童接種冠狀病毒疫苗才能上學。

灣區的皮埃蒙特聯合學校董事會（Piedmont Unified’s school board ）週三也一致投票要求學生接種 COVID-19 疫苗。學區發言人布賴恩·基爾戈爾 (Brian Killgore) 表示，該授權將於 11 月 17 日生效，但出於醫療原因可以豁免。不接受宗教或其他豁免。

目前，輝瑞疫苗僅針對 12-15 歲兒童獲得緊急使用授權，而非完全批准。輝瑞疫苗已完全批准用於 16 歲及以上的人群。 Moderna 的疫苗只能在緊急授權下給 18 歲及以上的人使用。

在全州範圍內，與成人相比，12 至 17 歲的兒童接種疫苗的比率要低得多。截至週四，該州大約 320 萬名 12 至 17 歲的青少年中，有 54% 接種了疫苗。相比之下，根據州數據，18 歲至 49 歲的人中有 67% 的人接種了疫苗，50 歲到 64 歲的人中有 78% 的人接種了疫苗，65 歲及以上的人中有 73% 的人接種了疫苗。 12 歲以下的兒童尚無資格接種疫苗，但對於 5-11 歲的兒童，可能會在萬聖節前獲得緊急授權。

據了解，截止發稿前舊金山疫情指揮中心還未對 「12 歲及以上學齡兒童進行疫苗接種」有任何相關信息的發布。請關注本報的後續報導。

疫苗 加州 學區

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