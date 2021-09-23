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1887年華埠遭縱火 金山聖荷西市議會將就排華歷史道歉

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1887年華埠遭縱火 金山聖荷西市議會將就排華歷史道歉

編譯組／聖荷西22日電
聖荷西華埠當年遭人蓄意縱燒毀。（網路影片截圖）
聖荷西華埠當年遭人蓄意縱燒毀。（網路影片截圖）

1887年5月，在聖荷西市議會為興建新市府大廈，而宣稱華埠是「公害」後沒多久，位於市場街Market Street的華埠就遭一場人為縱火燒毀，當地房屋和商店付之一炬，造成1400人流離失所。聖荷西史上一共出現過五個華埠，這個被燒毀的華埠是第二個。

這是聖荷西華人社區遭受過最嚴重的歧視，時間發生在加州強烈排華的時期，「排華法案」（Chinese Exclusion Act）正是在1882年頒布。

下周，聖荷西市議會預計將通過一項決議，就該市在這些歷史罪行中所扮演的角色向華人移民及其後裔道歉。

選區包括華埠舊址的聖荷西市議員佩拉雷茲（Raul Peralez）說：「聖荷西一直致力成為一個能夠包容和歡迎所有人的城市，意味著我們必須正視過去的錯誤。長期以來，華人社區一直是這個城市重要的組成部分，聖荷西遲來的道歉是朝療癒的方向邁出的一步。」

佩拉雷茲辦公室與聖荷西種族平等辦公室及聖荷西華人社區成員合作提出這項決議，市議會將於28日下周二投票表決。這項決議計畫於9月29日中午在聖荷西藝術博物館（San Jose Museum of Art）和以前的Fairmont飯店之間的Circle of Palms廣場舉行，這個廣場正是當年華埠的所在地。

社區領袖黃瓊香（Gerrye Wong，音譯）和歷史學家虞容儀芳（Connie Young Yu）將代表華人社區在Circle of Palms廣場致辭，佩拉雷茲和加州眾議員羅達倫（Evan Low）將出席。這項儀式也歡迎各界人士參與。

聖荷西市議會將就歷史上的錯誤向華人社區道歉。（網路影片截圖）
聖荷西市議會將就歷史上的錯誤向華人社區道歉。（網路影片截圖）
聖荷西市議會將就歷史上的錯誤向華人社區道歉。(本報檔案照)
聖荷西市議會將就歷史上的錯誤向華人社區道歉。(本報檔案照)

聖荷西 華埠 華人

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