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台灣之子陳仁宜 參選加州主計長籌款僑領支持

記者李榮／灣區報導
陳仁宜競選主計長，獲得許多僑領與主流人士支持。（記者李榮／攝影）
陳仁宜競選主計長，獲得許多僑領與主流人士支持。（記者李榮／攝影）

史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institute）研究員、台裔學者陳仁宜（Lanhee Chen）月前宣布競選2022年的加州主計長（California State Controller），也是他首次挑戰競選公職。陳仁宜在阿賽頓（Atherton）舉行籌款活動並介紹理念，多位僑領以及主流人士到場支持。

陳仁宜的父母來自台灣，父親是執業醫師、母親是化學家，陳仁宜則在在北卡羅來納州出生。他在幼時搬到南加，就讀公立高中，後來進入哈佛大學，擁有法學與政治學雙博士學位。陳仁宜也是知名的政治評論員，曾在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）和許多政論節目露面。另外，他在去年台灣總統大選時返台觀選，並稱讚台灣是印太地區的民主典範。

陳仁宜競選的主計長一職，是加州少數州層級的民選職位之一。主計長類似於加州的財政官，管理全美最大的兩個公共退休基金，並在州內78個委員會和董事會任職，每年審查、監管加州公共資金的發放和運用，並為地方政府提供財政指引。

他表示，加州只有八個職位是州層級民選職，參選所需經費龐大，所幸在宣布競選以來，目前的情勢還算不錯。雖然，這場主計長的選戰並不容易，但是他相當有信心。

陳仁宜2012年時曾擔任共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）競選團隊的政策主任；在前總統小布希（George W. Bush）任內，他也曾擔任美國衛生及公共服務部的高階政治任命官員。這次競選主計長，則是他首次競選公職。

包括崔競乾、夫婿陸申、林身影等多位僑領，以及主流人士都參加當日的聚會，支持陳仁宜。崔競乾指出，華人在政治上的參與普遍來說比較不足，「我們要鼓勵華人參政，勇敢出來投入政治。而陳仁宜是台灣優秀的第二代，希望他們能一步一步成功，慢慢讓他們出頭。」

林身影表示，陳仁宜學有專精，在專業領域有所成，希望大家全力支持華人子弟進入主流發聲。

加州 台灣 華人

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