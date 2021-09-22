金山灣區亞裔父用球棍痛打兒子 被警方拘捕

亞裔父親Richard Kim因為用球棍痛打兒子，被警方拘捕，涉及的罪名包括「使用致命武器傷人罪」。（聖馬刁縣警方提供）

舊金山灣區 一名亞裔 父親，因為用球棍痛打兒子，被警方拘捕，涉及的罪名包括「使用致命武器傷人罪」（Assault with a deadly weapon）。

這名父親是49歲的金姓亞裔（Richard Kim），據信是韓國裔，居住在灣區中半島的華人聚居區密爾布瑞。警方描述稱，9月17日周五，18歲的受害者兒子在銀行取了「一點點錢」（small amount of money），然後和朋友去了附近的一個咖啡 店消費。隨後他回家之後，與父母發生爭執，因為他取錢沒有經過父母的同意。

隨後金姓的父親用高爾夫球棍痛打兒子了「幾下」（several times），導致兒子受傷。至於傷勢，警方所用的字眼是「中度」（moderate）。

但是兒子在當天並未報警，而是9月20日周一返校時才通報事件。警方未有透露兒子是通過學校通報，還是直接報警。隨後警方展開調查，在9月21日周二時逮捕了父親。目前父親正在聖馬刁縣的Maguire監獄中收押。

如果有更多消息的民眾，可以聯絡聖縣警方探員Baker，電話是650-363-4060，電郵地址是[email protected]。