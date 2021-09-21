聖荷西要求強制打疫苗 一員警不滿提出辭呈

聖荷西一名員警，反對市政府強制要求疫苗的規定。他也因為不願妥協，而已提出辭呈。（取自推特）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情依然持續，許多城市也相繼啟動強制公務員施打疫苗 的措施。聖荷西 就要求所有的市府僱員都需要在9月30日之前提出新冠肺炎疫苗接種證明，或者要能提出正當的豁免理由，否則可能遭受停職等紀律處分。不過，一名聖荷西的員警因為堅持不願施打疫苗，不滿是政府規定的他已經主動請辭。

辭職的員警為已在警界服務20多年的古特茲（Dave Gutierrez），他在2019年時曾退休，後來又返回警局擔任後備警員。他表示，自己認為有權因為決定是否接種疫苗，目前他還未接種疫苗，「我相信我有權利決定要對自己的身體做什麼。我有權決定把什麼注射到我的體內，而我選擇不要接種疫苗。」

古特茲說，他雖然不願意接種疫苗，但是如果要他繼續定期接受新冠肺炎的檢測、證明為陰性才能上班，並沒有問題。可是，市府卻強制要求所有人都必須接種新冠肺炎的疫苗。如果在期限後仍沒有接種疫苗，市府稱這些市府雇員可能受到紀律處分，包括被停職。

古特茲表示，紀律處分應該是處理「做錯事的人」，「我沒有做錯事，我只是做選擇、選擇不打疫苗，這哪裡有紀律的問題？」

他認為，市府強制要求所有雇員都打疫苗的規定，可能會導致更多員警辭職。

依照市府的統計，至今約有200名的雇員提出疫苗的豁免，多數人是以宗教的理由希望豁免。