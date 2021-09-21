北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

北加州柏克萊最近發起一起盜竊案。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬，希望找回保險箱。（視頻截圖）

北加州柏克萊 （Berkeley）最近發起一起奇特的偷盜案件。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險 箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬元，希望找回保險箱。除了警方調查，他們還僱用了私家偵探搜尋。

根據舊金山 紀事報報導，8月3日78歲的先生和74歲太太離開位於 Alvarado Road的家，外出辦事和吃午飯。回家時，發現樓下的門被撬開，藏在樓上、300重的保險箱不見蹤影。這對夫婦認為，竊賊利用他們家的古董被子，將保險箱搬下兩層樓梯，然後離開，並順手牽羊拿走被子。

監視攝影機顯示，小偷準備相當充足，下午2時22分左右，他蒙著臉先接近房子，關閉攝影機，上樓去了主臥室，沒有拿走一樓辦公室的筆記本電腦和iPad。他後來還找來同夥幫忙。因為有鄰居說，一輛白色SUV隨後駛入車道等待。家人推測，考慮到保險箱很重，司機可能在二樓與竊賊會合，將保險箱運下樓梯。現場硬木地板上有一些擦痕，說明竊賊在用被子作為吊索移動保險箱前，曾試圖拖動箱子。

保險箱有鍵盤鎖，其中保存了歷史性的物品，受害者幾年前還對這些物品進行了評估。這些收藏品包括家族訂婚戒指、南海珍珠、三代人收集的家族懷錶、拜占庭式胸針，19世紀的家族嬰兒戒指、一個小金環。

78歲的男性屋主表示，每當想到傳家寶無影無蹤，再也見不到，就會心痛。他原本打算將財物傳給孫子，因為這是家族遺產的一部分。

這對夫婦懸賞4萬，希望找回財物。房主說，曾經與過去幾個月裏被洗劫珠寶收藏的幾個鄰居談過，還有兩個房主在同一天被偷走財物。在向警方報告盜竊案後不久，他們就請來了位於舊金山的私人調查公司Immendorf Investigations的幫助。總經理伊門道夫（Jack Immendorf）說，正在與柏克萊警方的偵探納許（Zackary Nash）合作。夫婦也答應，如果竊賊歸還物品，將為竊賊匿名。同時警方正在進行刑事調查。伊門道夫表示，保險櫃並非普通類型，特別難打開，竊賊能成功讓人吃驚。

伊門多夫和他的團隊開通了一條舉報電話，415-961-0980。知情者可致電舉報線索。但目前為止，還沒有重要的結果。

柏克萊警方表示，任何知情者可致電510-981-5737。