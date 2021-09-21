舊金山新建小房子 安置無家可歸者

在伯克利的使用者正在修補小房子（圖片來自美聯社）

經過多年的討論，舊金山 終於開始採用小房子的方法來收容無家可歸者，併計劃將其安裝在市場南街的兩個停車場。

自去年 12 月以來，位於 Market 和 Mission 街之間的 Gough St. 33 號的地塊一直被用作城市許可的「安全睡眠村」，為無家可歸的人提供了44 個帳篷，同時進行了旨在將無家可歸者安排到永久住所的詢問和安排。這些帳篷將在本年度被 70 個小房子所取代，類似於奧克蘭 、半島和聖何塞已經使用多年的那些帳篷。

每個 64 平方英尺的小屋，將有一個鋼架、2 英寸厚的牆壁、暖氣、一張桌子、一張床和一扇窗戶。改造後的村莊將獲得改進的浴室、儲藏室和用餐區。

建造和安裝小屋以及餐飲和其他設施的 170 萬美元費用，將由非營利組織 DignityMoves 和 Tipping Point Community 籌集的資金支付。這些小屋將保留 18 個月，屆時該市簽署的將停車場用作戶外庇護所的租約用完。

這些小房子是一個試點計畫，鑑於疫情 期間無家可歸者人數激增，這項測試只是該市正在嘗試的最新新技術。在新的稅收、州和聯邦資金的支持下，舊金山的無家可歸者資金將在未來兩年每年達到約8 億美元，官員們正在考慮為無家可歸者住房購買更多房產，將人們安置在城市周圍的空置公寓中，並開設一個可容納 150 輛車的安全房車站點。更多請關注本報後續報導。