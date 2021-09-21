紀念搖滾偶像 舊金山露天劇場重開

舊金山官員參與剪綵。（取自市議員辦公室）

疫情 逐漸好轉，舊金山 知名的公園、希臘式建築風格的露天劇場 ——「傑里·加西亞露天劇場」（Jerry Garcia Amphitheatre）在翻新之後正式重開。劇場位於舊金山南面的McLaren公園內，是遠近聞名的戶外音樂會舉辦場地。命名是為了紀念已故的搖滾偶像加西亞（Jerry Garcia）。

舊金山康樂公園局的聲明中說，這次的翻新共計花費了150萬元左右，未來可以更好的服務殘障人士，也可以吸引更多的現場聽眾。舊金山市長布里德（London Breed），該區市議員安世輝（Ahsha Safai）等官員出席剪綵儀式。

傳奇搖滾歌手傑里·加西亞生於1942年，童年生活過的舊金山南面的Excelsior區，也就是如今露天劇場的所在區域。1965年，加西亞和他的團友在舊金山灣區創立了「死之華」（Grateful Dead，又譯作「感恩至死」）搖滾樂團，成為當時反文化，反體制的標桿。當時是民權運動轟轟烈烈的年代，嬉皮士們在舊金山反抗傳統，要求停止戰爭，民主，和平權。

1995年加西亞在北灣辭世，2007年樂團被授予格萊美終身成就獎。露天劇場在2005年經過康樂公園委員會的同意，正式以加西亞命名，紀念這位對舊金山意義重大的搖滾偶像。

如今舊金山每年都有「傑里日」（Jerry Day）來紀念這位搖滾歌手。屆時數千人都會齊聚在樹林間這個露天劇場中，一起聆聽搖滾歌手加西亞生前的音樂歌曲。

布里德市長表示，自己很高興能參加露天劇場的重啟。她強調這個場地在舊金山的藝術文化的發展，有著非常重要的作用，不僅為這個社區帶來了現場表演，也為舊金山的所有人帶來了現場表演。