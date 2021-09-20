舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

受19日下雨天影響，PG&E顧客中當天有2萬8900戶遭到停電影響，其中2萬3800戶是東灣居民。(美聯社)

19日(周日）下過一場小雨之後，近2萬9000戶灣區 居民一早起來發現沒電使用。受到停電影 響最大地區分散東灣各城市。太平洋瓦電 (PG&E) 發言人康特拉斯 (Deanna Contreras)表示，PG&E顧客中，有2萬8900戶遭到停電影響，其中2萬3800戶是東灣居民。

東灣城市里奇蒙 (Richmond) 與艾爾賽利度 (El Cerrito)受到影響最大。這兩個城市的PG&E客戶有1萬9700戶遭到停電波及。卡斯楚谷 (Castro Valley) 、佛利蒙、海沃 (Hayward)、聖利安住 (San Leandro)、利佛摩 (Livermore) 、莫拉加 (Moraga) 與拉法葉市 (Lafayette) 的PG&E客戶亦遭停電波及。舊金山 19日約有2500PG&E用戶家中停電。

根據PG&E，長期乾旱後，許多PG&E電纜電線積滿塵土、碎物，突然之間下起一場小雨，塵土與碎片與雨水融合，轉成泥漿。這些泥漿不但將電力從電線內導出，也破壞一些PG&E的供電設備，結果造成19日灣區斷電情形。

PG&E發言人康特拉斯表示，雖然公司已出動大批工程師前往各處搶救，有些地方破壞情形嚴重，必須更換整個電線桿，出現問題的地方很多，PG&E很難預估何時可以完全恢復供電。

她說，提供PG&E停電通知電話的用戶，PG&E將會對他們發出供電恢復時間的簡訊或電話通知。

除了東灣與舊金山外，中半島聖馬刁縣一些PG&E客戶19日亦面臨同樣停電問題。根據報導，約有1900個聖馬刁PG&E用戶18日起即發現家中沒電使用，PG&E目前尚未公布停電原因。

根據PG&E，聖馬刁半月灣市 (Half Moon Bay) 與聖葛里果里歐 (San Gregorio) 19日下午1時起恢復供電。Loma Mar Pescadero也將於19日下午7時恢復供電。

PG&E為了預防山火爆發，增加聖馬刁縣一些電線的敏感度，讓這些電線斷電過程更快，以防電線走火引發山火，結果造成公司工程人員必須發更多時間，處理恢復供電問題。PG&E目前動用直升機與地面工程人員，檢查聖馬刁縣的全部供電情形。民眾可以上網pgealerts.alerts.pge.com/outages/map，

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康德拉斯對停電造成的不便表示歉意。她並且承諾，在確保安全情況下，PG&E將儘快恢復供電。