知名商場珠寶店打砸搶案 警逮四嫌

灣區德利市（Daly City）珠寶店發生打砸搶案件。案發現場影片在社交媒體瘋傳。（視頻截圖）

聖馬刁縣德利市（Daly City）一間知名大商場珠寶店發生打砸搶案件，案發現場的影片在社交媒體上瘋傳，震驚灣區 。最新消息顯示警方已經已經逮捕了四名嫌犯。

案發地點是德利市知名的大商場Serramonte Mall。影片中拍到，多名蒙面人士在一間珠寶店內打砸搶，隨後跑走。現場可聽見有尖叫聲，以及有保安跑向現場。影片在微信、推特 上瘋傳。Serramonte Mall是不少舊金山 、聖馬刁縣華人民眾都會去的商場。

影片可以登錄推特查看：https://twitter.com/activeasian/status/1438947506830790657。

綜合媒體的報導以及警方的說法，案發時間是9月15日周三晚間7時15分左右。警方接報到現場之後，看到有一輛Lexus的車在超速行駛，形似逃離現場。於是警方追上車輛，當時警匪之間上演「追車大戲」。據悉嫌犯車輛從南向的280高速公路開往380，隨後在機場旁邊的North Access Road下了高速路。下了高速路之後，嫌犯車輛撞向了水泥防護欄以及另一輛車。車禍事故之後，警方立刻在現場逮捕了車上的兩人，但是有另外兩人徒步逃跑，但是隨後也被警方逮捕。

共計四人被捕之後，警方也確認了一共有七人犯案，另外三人則還在追捕中。案件中沒有涉及槍枝，嫌犯則是使用錘子打砸，隨後搶走珠寶。影片中也可以看到嫌犯用錘子打爛玻璃櫃。

珠寶店的女店經理詹姆斯（Grace James）接受傳媒訪問時也回憶事發經過，表示當時自己就在現場，看到一群人進店打砸，自己只能尖叫，不知道能做什麼。她說這家店開業三年，從來沒有遇到過這種事情，也不曾想過在這裡會發生這樣的事情。

灣區近來頻頻發生商場搶劫案，且搶匪都是明目張膽搶劫，然後坐上車輛逃逸。早前舊金山聯合廣場的高檔商場Neiman Marcus也被拍到有嫌犯搶劫，引起各界震驚。