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阿富汗難民落腳北加佛利蒙 華人團體聯手辦活動募款

江碩涵
佛利蒙七大組織將於本月19日下午3時30分至5時，聯手舉辦社區公益活動，歡迎阿富汗難民。（佛利蒙七大組織提供）
佛利蒙七大組織將於本月19日下午3時30分至5時，聯手舉辦社區公益活動，歡迎阿富汗難民。（佛利蒙七大組織提供）

阿富汗局勢不穩定，一些阿富汗難民即將到美國定居，一部分難民也將選擇在灣區佛利蒙落腳，他們不僅是傳統意義上的難民，二十年來為了幫助美國打擊塔利班、ISIS恐怖主義分子，他們與美軍並肩作戰付出了很大犧牲和貢獻。阿富汗難民中，大部分有一技之長，能自食其力，但家庭千里搬遷、安頓後還是有援助的需求。

佛利蒙官員表示，佛利蒙一直以來都有接受阿富汗難民的傳統，從1980年代反抗前蘇聯入侵時開始，幾萬個阿富汗人紮根佛利蒙社區為其新家，就跟社區內第一代華裔印裔移民一樣，為了下一代有更好的未來，成為對社區有貢獻的人，他們勤勞肯幹，吃苦耐勞，其中不乏成功的案例。佛利蒙副市長邵陽也曾特別表揚這群阿富汗難民。

佛利蒙官方團體表示，為了慶祝華人中秋節，同時也促進華裔對阿富汗民族的了解及促進融合，佛利蒙七大組織，包含CBC華益社、矽谷華人扶輪社、APAPA Greater Fremont Chapter、思樂教育、喜悅假期、Maiwand Market，以及Primetime Entertainment，將於本月19日下午3時30分至5時，聯手舉辦社區公益活動，也將有華人、阿富汗社區領袖分享兩大民族的文化傳統，除了文藝演出外，同時也能品嚐中秋月餅及阿富汗小吃，歡迎民眾參加，捐款給佛利蒙市府為幫助阿富汗難民設立的Afghan Refugee Help Fund。

活動地點在4988 Paseo Padre Parkway #101 (Parking lot), Fremont, CA94555。可以上網查詢活動資訊https://www.fremont.gov/FormCenter/Donation-Forms-2/Afghan-Refugee-Help-198。

愛因斯坦有一句名言：The world wil not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything! 相信我們社區能行動起來，不做一個評頭論足袖手旁觀者。

活動日期及時間:9/19/21 Sunday 3:30pm – 5pm

​活動地點:4988 Paseo Padre Parkway #101 (Parking lot), Fremont, CA94555

阿富汗 華人 美國

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