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專搶矽谷亞裔女錢包 作案70多起 3嫌將被控仇恨犯罪

編譯組／聖他克拉拉18日電     
灣區70多起搶奪錢包事件中，嫌犯專以亞裔女性為目標。（電視新聞截圖）
灣區70多起搶奪錢包事件中，嫌犯專以亞裔女性為目標。（電視新聞截圖）

聖他克拉拉縣地方檢察長辦公室稱，一個專門搶奪女性手袋錢包的團夥的兩名男嫌被捕，這個團夥專門根據種族來挑選他們的目標，。

監控錄像捕捉到了他們的行恐模式：在停車場跟蹤婦女到她們的停車處，等受害者進入車內後，隨即砸碎窗戶或打開車門，搶走她們的錢包。調查人員說，這些人在銀行、賭場和亞洲市場外專選亞裔婦女為目標。

屬於這個搶劫團夥的兩名嫌疑人，23歲的布蘭克斯（Derje Blanks）和24歲的羅賓遜（Anthony Robinson），周五（9月17日）被正式指控犯有幾十起此類罪行。

偵探通過閉路電視視頻，追蹤二人的手機及他們會使用的被盜車牌的贓車小網絡，最後找到了他們。

聖他克拉拉縣檢察長辦公室也在指控中強化了仇恨犯罪因素，指控他們在犯罪過程中使用了種族汙名。據稱，羅賓遜在上周五被捕後還告訴警方，「亞洲人不使用銀行」，這可能暗示他們更有可能隨身攜帶現金；而且，只要是亞洲人就可以成為目標，被搶人的年齡並不重要。

「我們的地區檢察官辦公室不會容忍這種暴力、這種有針對性的破壞，」檢察長科爾德羅（Erica Cordero）說。「這些人尋獵受害者僅僅以種族背景為標準，他們對亞太裔社區造成的傷害，使我們聖他克拉拉縣的所有人都深深蒙受創傷。

警方說，這兩名男子周五在北聖荷西Top Golf附近被捕，並在試圖逃跑時撞上了一輛車，嚴重傷害了一名2歲的女孩。布蘭克斯的保釋金被設定為50萬美元，羅賓遜將被無保釋關押。

第三名嫌疑人已於周四（9月16日）在聯合市被捕。

灣區70多起搶奪錢包事件中，嫌犯專以亞裔女性為目標。（電視新聞截圖）
灣區70多起搶奪錢包事件中，嫌犯專以亞裔女性為目標。（電視新聞截圖）

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