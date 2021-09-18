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舊金山恢復違規拖車執法 罰單543元起跳

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山恢復拖車執法，駕車人士要留心看路牌了。（記者李晗 / 攝影）
舊金山恢復拖車執法，駕車人士要留心看路牌了。（記者李晗 / 攝影）

舊金山的駕車人士要留意了，小心荷包「大出血」。市交通局宣布將會恢復市區內違規停車執法，違規的車輛將會被「拖走」（Tow away），一次的罰單至少是543元。

因為疫情原因，2020年3月時交通局暫時停止了全市的拖車項目，也就是拖車時段仍然停在路邊的違規車輛當時則不會被拖。但是現在，隨著全市的經濟重啟和日常交通車流量的恢復，交通局預計將會從9月20日開始恢復高峰時段拖車區域的拖車。

交通局外展官梁秋玉提醒，駕車人士現在在路邊停車，要留意路邊告示牌，看清楚可以停、不能停的時段。

具體的罰款標準是：如果首次拖車，罰單將會是拖車費268元加上手續費275元，共計543元。如果之前已經被拖過車，再次被拖，拖車費不變是268元，但是手續費則會漲到325元手，共計593元。

如果被拖之後超過四小時沒有領取，那麼還要再交58元的管理費。如果第二天才來領取，那麼要再交70元。如果是低收入、無家遊民人士，罰單數額則較低。更多的詳情可以見：https://www.sfmta.com/getting-around/drive-park/towed-vehicles。

交通局官方的公告說，隨著經濟重新開放，根據「運輸恢復計畫」（TRP）恢復高峰時段拖車區的執法。局方認為拖車可以「促進交通的流動和安全，支持經濟活動並維護安全的街道。」

也有部分街道是屬於豁免範圍。舊金山在疫情之後部分街道變成了人行道，禁止車輛通行。以及一些商家將店門口的停車位申請作為了戶外空間。這些區域則可以豁免拖車。除了在高峰時段拖車區拖車外，所有其他違規的拖車執法將繼續進行，包括72小時超時停車，車牌註冊過期超過六個月的車輛，以及有五個或更多違規停車罰單的車輛。

疫情 舊金山 低收入

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