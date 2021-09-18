FDA建議 並非每個人都需要疫苗加強針

前來流動疫苗接種站諮詢的舊金山市民（記者李怡攝影）

聯邦食品和藥物管理局（FDA ）17日拒絕了輝瑞 (Pfizer) 為大多數已接種 COVID-19 疫苗 的美國人批准加強劑的請求。但後來投票贊成，為 65 歲及以上的人和任何被認為有嚴重疾病高風險的人提供第三針。同時 FDA 還非正式地建議，向醫護人員和其他在工作中暴露於病毒的高風險感染人群，提供加強針。

聯邦食品和藥物管理局表示，它需要更多數據來支持第三劑輝瑞對每個人的安全性。他們還質疑第三劑在預防嚴重疾病或輕度疾病方面對大多數人是否有好處，以及增加所有輝瑞注射者，是否會對減緩美國的冠狀病毒傳播產生有利影響。

輝瑞曾要求專家組批准為 16 歲及以上的人注射第二劑至少六個月後，進行第三針。小組以壓倒性多數拒絕了這一請求，18 名成員中只有兩人投了贊成票。成員一致同意在第二次投票中為老年人和高危人群推薦加強針。

FDA 根據專家組的建議批准疫苗，預計很快就會批准用於美國老年人的加強劑。預防中心小組隨後將發布有關如何提供注射加強針的指南。

傳染病專家、FDA 疫苗和相關生物製品諮詢委員會成員歐菲特 （Paul Offit ）博士說，第三劑「可能會降低有症狀或無症狀感染的發生率，但它可能不會改變疫情的進程，經過第一次投票，如果我們真的想影響這種流行病，為還未接種疫苗的人，接種疫苗才是關鍵」。