我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

FDA建議 並非每個人都需要疫苗加強針

記者李怡 / 舊金山報導
前來流動疫苗接種站諮詢的舊金山市民（記者李怡攝影）
前來流動疫苗接種站諮詢的舊金山市民（記者李怡攝影）

聯邦食品和藥物管理局（FDA）17日拒絕了輝瑞 (Pfizer) 為大多數已接種 COVID-19 疫苗的美國人批准加強劑的請求。但後來投票贊成，為 65 歲及以上的人和任何被認為有嚴重疾病高風險的人提供第三針。同時 FDA 還非正式地建議，向醫護人員和其他在工作中暴露於病毒的高風險感染人群，提供加強針。

聯邦食品和藥物管理局表示，它需要更多數據來支持第三劑輝瑞對每個人的安全性。他們還質疑第三劑在預防嚴重疾病或輕度疾病方面對大多數人是否有好處，以及增加所有輝瑞注射者，是否會對減緩美國的冠狀病毒傳播產生有利影響。

輝瑞曾要求專家組批准為 16 歲及以上的人注射第二劑至少六個月後，進行第三針。小組以壓倒性多數拒絕了這一請求，18 名成員中只有兩人投了贊成票。成員一致同意在第二次投票中為老年人和高危人群推薦加強針。

FDA 根據專家組的建議批准疫苗，預計很快就會批准用於美國老年人的加強劑。預防中心小組隨後將發布有關如何提供注射加強針的指南。

傳染病專家、FDA 疫苗和相關生物製品諮詢委員會成員歐菲特 （Paul Offit ）博士說，第三劑「可能會降低有症狀或無症狀感染的發生率，但它可能不會改變疫情的進程，經過第一次投票，如果我們真的想影響這種流行病，為還未接種疫苗的人，接種疫苗才是關鍵」。

疫苗 輝瑞 FDA

上一則

最新年金20%開戶獎金 保證每年10%利息

下一則

舊金山恢復違規拖車執法 罰單543元起跳

延伸閱讀

疫苗「防住院」效力 莫德納93%最高 輝瑞88%第2

疫苗「防住院」效力 莫德納93%最高 輝瑞88%第2
青少年打不打疫苗？ 這國家兩派意見又在爭吵

青少年打不打疫苗？ 這國家兩派意見又在爭吵
白宮顧問團隊不贊成16至64歲成人打疫苗加強針

白宮顧問團隊不贊成16至64歲成人打疫苗加強針
快看世界／加國新冠疫苗改名 輝瑞變「Comirnaty」

快看世界／加國新冠疫苗改名 輝瑞變「Comirnaty」
新加坡接種追加劑 mRNA疫苗可混打

新加坡接種追加劑 mRNA疫苗可混打

熱門新聞

舊金山華裔空服務鄧月薇是911事件中第一個報告飛機遭劫持的人。（取自推特）

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

2021-09-11 15:19
意外發生在Powell Street Station。（美聯社）

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

2021-09-16 18:42
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票（stimulus checks）以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人將收紓困金支票 符合條件可領千元

2021-09-14 00:53
由於天氣乾燥，火勢變得更難控制。（梅毅端提供）

加州I-5公路旁大火 華人路過嚇傻

2021-09-12 16:43
包括前薩拉度加市長朱淑玲（右起）、學區委員董小雯（Phyllis Tung）等人，都抨擊都市規畫委員仇外的觀念。（記者李榮／攝影）

北加富人區涉歧視外國人 前市長：不在美出生怎了嗎？

2021-09-14 19:11
李安出版「尋找塵封的記憶：抗戰時期民國空軍赴美培訓歷史及空難探秘」。（記者李榮／翻攝）

李安尋「塵封的記憶」帶33名抗戰在美殉職華人空軍回家

2021-09-12 02:19

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議