襲擊加州奧克蘭僑領陳錫澎案 仇恨犯罪被撤銷

陳錫澎多次出聲對抗仇恨和攻擊亞裔的事件，還舉辦記者會，呼籲民眾站出來大膽舉報犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

被指控襲擊屋崙(奧克蘭)華埠 商會主席陳錫澎，並犯下仇恨犯罪 的25歲嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey），對可能造成重大身體傷害的武力攻擊指控表示不抗辯（no contest），換取阿拉米達縣地檢處撤銷仇恨犯罪控告。

陳錫澎超過60歲。拉姆齊被捕後，此前還被指控在假釋期間對老人實施暴力犯罪 ，阿縣地檢處也撤銷此項指控。阿縣地檢官目前拒絕評論此事，因為案件還沒有進入判決階段。預計判決將在11月4日進行。陳錫澎對本報表示，部分失望阿縣撤銷2項指控，但嫌犯一直被關押，也受到應有的懲罰。希望改變仇恨犯罪的定義，讓攻擊他人的嫌犯更容易被指控，以繩之以法，以儆效尤。

陳錫澎多次出聲對抗仇恨和攻擊亞裔的事件，還舉辦記者會，呼籲民眾站出來大膽舉報犯罪。華埠此前因為缺乏巡警，搶劫暴增，陳錫澎和社區藍天使義工等數次和警局溝通，希望增強警力巡邏，警方也安排多輛警車在華埠駐守，華埠治安目前明顯好轉。

4月29日下午3時許，他步行去拿一些材料，準備幫助一個被襲擊的華人受害者。走到百老匯大道（Broadway）和8街交界的轉彎位置，聽到後方傳來急促的腳步聲，感覺有個影子飛奔過來，大喊著種族歧視和罵人的語句，隨後用拳頭打到他的後腦。

曾練過功夫的陳錫澎反應敏捷，雙手撐地，有一片刻昏迷狀態，但他馬上從地上站起來，還打算和襲擊者搏鬥。襲擊者見勢頭不妙，快速跑開。陳錫澎連忙用手機拍照，雖然只是後背照片，但嫌犯特徵很明顯，穿著舊金山巨人隊（Giants）的衣服，還背著一個包。警方拉網盤查，很快將襲擊者拉姆齊抓獲。陳錫澎只是膝蓋擦破皮，傷勢並無大礙。他說，從攻擊者現場的表現看，認為是仇恨犯罪。

起訴狀說，拉姆齊被拘留，並在審訊中承認了攻擊行為。對於阿縣地檢處放棄仇恨犯罪和襲擊老人的暴力犯罪指控，陳錫澎對本報表示，有部分失望，但同時得知，嫌犯一直被關押，並未釋放出來繼續危害社區，隨著他不抗辯部分指控，也將受到應有的懲罰，算得上被繩之以法。「有不少案例中，攻擊他人的嫌犯，都被釋放出來，讓社區頭痛。本案算是不錯的結果。」

陳錫澎表示，希望立法者改善法律系統，重新定義仇恨犯罪，讓仇恨犯罪更容易被起訴，讓亞裔勇敢站出來發聲。比如本案中，雖然放棄指控仇恨犯罪，但不等於嫌犯沒有實施仇恨犯罪。「我們經常說要幫助罪犯，讓他們改邪歸正，但同時，更應該幫助受害者。」

陳錫澎說，根據已有的記錄，嫌犯有精神病，當然應該接受治療。這些嫌犯有精神問題，會比一般嫌犯更危險，更需要治療等保障，在接受懲罰和治療後，才能釋放出來，保證社區安全。

阿拉米達縣首席公辯律師伍茲在給舊金山紀事報的一份聲明中說，這不是一起仇恨犯罪，很高興增加的罪名被適當駁回。「拉姆齊先生需要的是精神健康治療，而不是州立監獄」。