舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

意外發生在Powell Street Station。（美聯社）

據報導，41歲的舊金山居民艾米·亞當斯 (Amy Adams) 周一下午在BART車站 (Powell Street Station) 上車時被拖死。當時她的狗拴在腰上，在車門關閉的前一秒，寵物狗跑下火車，因栓狗繩的牽絆，即將出發的火車也將艾米拖下站台，然後拖到鐵軌上，以致死亡。

這起可怕的事件發生在本周一下午3點16分左右，當時都柏林/普萊森頓的列車正在離開鮑威爾車站 (Powell Street Station) 。這讓灣區的許多人感到震驚和恐怖，包括BART的工作 人員，他們均表示是否可以通過執行，限制BART列車上寵物的現有政策來防止這種情況再次發生。

BART允許受過訓練的服務性動物為殘疾人服務並帶上車，包括導盲犬和信號犬，只要它們使用皮帶或安全帶，符合美國 殘疾人法案的要求並遵守聯邦運輸管理局的要求。政策規定，服務性動物是用於工作或提供服務的，而不是寵物。狗接受過訓練的工作或任務必須與該主人的殘疾直接相關。提供安慰或情感支持的寵物或動物，需要乘坐板條箱、某種載體或籠子。

在事故發生後，包括一些董事在內的BART官員表示，在考慮相關新的政策或加強對未裝箱寵物禁令的執行管理，同時也在等待和了解意外發生的具體細節。