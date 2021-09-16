我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

記者李怡 / 舊金山報導
意外發生在Powell Street Station。（美聯社）
意外發生在Powell Street Station。（美聯社）

據報導，41歲的舊金山居民艾米·亞當斯 (Amy Adams) 周一下午在BART車站 (Powell Street Station) 上車時被拖死。當時她的狗拴在腰上，在車門關閉的前一秒，寵物狗跑下火車，因栓狗繩的牽絆，即將出發的火車也將艾米拖下站台，然後拖到鐵軌上，以致死亡。

這起可怕的事件發生在本周一下午3點16分左右，當時都柏林/普萊森頓的列車正在離開鮑威爾車站 (Powell Street Station) 。這讓灣區的許多人感到震驚和恐怖，包括BART的工作人員，他們均表示是否可以通過執行，限制BART列車上寵物的現有政策來防止這種情況再次發生。

BART允許受過訓練的服務性動物為殘疾人服務並帶上車，包括導盲犬和信號犬，只要它們使用皮帶或安全帶，符合美國殘疾人法案的要求並遵守聯邦運輸管理局的要求。政策規定，服務性動物是用於工作或提供服務的，而不是寵物。狗接受過訓練的工作或任務必須與該主人的殘疾直接相關。提供安慰或情感支持的寵物或動物，需要乘坐板條箱、某種載體或籠子。

在事故發生後，包括一些董事在內的BART官員表示，在考慮相關新的政策或加強對未裝箱寵物禁令的執行管理，同時也在等待和了解意外發生的具體細節。

工作 美國 亞當斯

上一則

紐森大本營舊金山87%選民反對罷免 正反差距最大

下一則

中秋節即將到 舊金山市長布里德訪華埠買月餅

延伸閱讀

紐森大本營舊金山87%選民反對罷免 正反差距最大

紐森大本營舊金山87%選民反對罷免 正反差距最大

商戶遭破壞 金山市府撥款補助 金額多少取決維修花費

商戶遭破壞 金山市府撥款補助 金額多少取決維修花費
舊金山的下一棟摩天樓 2022年破土動工

舊金山的下一棟摩天樓 2022年破土動工
疫情期間租車位給Tesla 灣區捷運賺逾40萬

疫情期間租車位給Tesla 灣區捷運賺逾40萬
加州州長罷免選舉 舊金山最左

加州州長罷免選舉 舊金山最左

熱門新聞

舊金山華裔空服務鄧月薇是911事件中第一個報告飛機遭劫持的人。（取自推特）

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

2021-09-11 15:19
意外發生在Powell Street Station。（美聯社）

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

2021-09-16 18:42
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票（stimulus checks）以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人將收紓困金支票 符合條件可領千元

2021-09-14 00:53
由於天氣乾燥，火勢變得更難控制。（梅毅端提供）

加州I-5公路旁大火 華人路過嚇傻

2021-09-12 16:43
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39
包括前薩拉度加市長朱淑玲（右起）、學區委員董小雯（Phyllis Tung）等人，都抨擊都市規畫委員仇外的觀念。（記者李榮／攝影）

北加富人區涉歧視外國人 前市長：不在美出生怎了嗎？

2021-09-14 19:11

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大