北加富人區都市規畫委員涉歧視 自行請辭

薩拉度加環境優美，但竟有都市規畫委員公開發表仇外的言論。涉事的委員事後已經辭職。（記者李榮／攝影）

薩拉度加都市委員詹森（Cheriel Jensen）日前在寫給灣區都會交通委員會的信中，為表達薩拉度加無須被強迫新建新住房配額的立場，竟在信中稱「四成的薩拉度加市民是在外國出生、45%的市民在家不說英文，顯示薩拉度加是滿足為美國 以外住房需求。」包括薩拉度加市長、華人移民 趙嬿等多名薩拉度加的民選官員與社區領袖都表達強烈抗議。趙嬿15日中午向本報證實，詹森已經請辭都市規畫委員會委員的職務。

薩拉度加是北加州富人區之一，依照地產網站Redfin的估計，薩拉度加中位數房價約為330萬元。

依照詹森在該引起爭議的信件寫道，薩拉度加住房數量的無需被強迫成長，畢竟薩拉度加的出生率很低，同時相較於人口老化的情況，薩拉度加本身沒有自己產生的住房需求。她又近一步稱，依據2015年到2019年的調查顯示，薩拉度加有40.1%的市民是外國出生，而且在家不講英文，可見薩拉度加的住房是在滿足外國的需求，「為什麼我們要為了滿足外國的需求，而改變我們的社區、讓我們的水資源有可能面臨（不足）的危險？」

該信件引發許多人士的不滿，包括移民社區與主流都有反彈的聲音。市長趙嬿就指出，她自己本身也是移民，而且市議會中包括市長與副市長五席，有三席都是這種定義下所謂的「外國人」。詹森的說法非常不恰當且令人憤怒，「我們是在討論住房問題的解決方案，不應該把住房不足的原因歸咎給移民。」

薩拉度加前市長朱淑玲也是華人移民，她更氣憤地表示：「我也不是在美國生的。不在美國出生怎麼了嗎？」詹森這種說法是「標標準準的『仇外心理（xenophobia）』，我們完全無法接受。」

擔任洛斯蓋圖─薩拉度加高中學區 （Los Gatos-Saratoga Union High School District） 學區委員多年的張琛（Cynthia Chang）則表示，即使詹森已經辭職，但大家還是會於15晚上的市議會中登記發言，反對仇外、歧視移民的言論，「我們要送一個strong message！」