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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

南聖荷西華人抱怨紐森政府無作為 支持罷免

記者王子涵/聖荷西報導
陳先生認為，紐森政府對於城市環境治理的不作為，還用虛假的理由搪塞民眾，傷透了他的心。（記者王子涵/攝影）
陳先生認為，紐森政府對於城市環境治理的不作為，還用虛假的理由搪塞民眾，傷透了他的心。（記者王子涵/攝影）

罷免紐森選舉進入到最後一天，各黨派領導人、支持者都加緊在最後關頭拉票。儘管最新民調顯示，紐森選票領先，極有可能保住州長的職務，可是在投票結果出爐之前，誰都無法下定論。

家住南聖荷西的陳先生，是共和黨競選者愛德（Larry Elder）堅定的支持者，紐森政府對於城市治理以及山火防治的不作為讓他感到憤怒。

陳先生喜歡在茶餘飯後到家附近的阿爾馬登湖公園（Almaden Lake Park）遊玩。「我很喜歡去湖邊的樹林中走路，然而現在，那裡的樹木全都枯萎了，沒有人為此負責。」陳先生說，政府曾經會定期派人清理湖中的雜草，清理河渠，這樣湖邊的樹木就不會被不乾淨的水源所污染。他曾嘗試給當地的林業部門、市政府打電話投訴，催促政府派專業的林業部門來清理，然而得到的回覆卻讓他氣憤不已。

「他們有個很漂亮的理由，稱『我們不應該打擾大自然』，人不應該進行治理。」這是來自於當地生態保護部門的官員給陳先生的答復。陳先生認為，紐森政府對於城市環境治理的不作為，還用虛假的理由搪塞民眾，傷透了他的心。這也是在罷免選舉中投出讚成票的原因。

紐森 投票 民調

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