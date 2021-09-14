舊金山華人談罷免：各持己見 並未一邊倒

位於舊金山北灘，近華埠的投票站點，一早就迎來選民。（記者李怡╱攝影）

今天，9月14日是州長紐森 罷免選舉投票 的截止日。位於舊金山北灘，近華埠的投票站點（808Kearny St)從早上7點就陸續迎來了投遞選票的民眾。現場的工作人員介紹，這裡是開放選民直接投票的第四天，而且是接到選票最多最快的一天。兩個小時內，就接到了近百張選票，多數來自華裔社區。

投票現場井然有序，年長的選民在義工者幫助下認真填寫選票並投遞。被問及投票意願時，選民們也都是各持己見，支持反對各有不同。

持反對罷免紐森的選民多數認為，「紐森是個好人，為低收入群體著想。他對加州 的經濟秩序和疫情的處理都非常的積極。還有選民自覺，目前加州的境況並非紐森一人可以解決，需要整個政治體系的完善和配合，罷免他並不會起到關鍵性的作用」。

持支持罷免紐森的選民多數認為，「紐森作為州長並未解決諸如流浪漢、低收入等社會問題，而且還有愈演愈烈之勢，認為加州人不應該只是在溫飽線上徘徊。把他換掉，應該會有人比他做的更好」。

還有選民認為紐森政府「浪費納稅人的錢，沒有調查實情的補助，給遊民們的福利，讓選民為加州的未來堪憂」。