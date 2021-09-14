數百萬加州人將收紓困金支票 符合條件可領千元

數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票（stimulus checks）以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州 人，近期將收到最新一輪紓困金支票 （stimulus checks），及兒童稅收抵免支票。大多數家庭都將直接從銀行帳戶上看到這筆錢。

KTLA電視台報導，首先是第三輪每月兒童稅收抵免，聯邦財政部國稅局（IRS）於15日（周三）發放。另外，符合條件的加州人，也將於17日（周五）起獲得高達1100元額外紓困支票，該支票屬於加州第二輪金州刺激計畫（Golden State Stimulus II，GSS II）。

財政部稱，超過400萬加州人已收到8月份付款，每月替符合條件的六歲以下兒童，提供最多300元，符合條件的六至17歲兒童提供250元。這筆錢將使美國人口最多的加州約700萬名兒童受惠，全美將有6100萬名兒童受惠。

財政部指出，上個月因一項技術問題，使國稅局向部分登記直接存款者發放紙本支票延誤，但延遲收款者不到15%，預計該技術問題，會在15日前解決。有些合資格獲得稅收抵免者，也可通過國稅局網站查詢付款狀況。

加州税務委員會（Franchise Tax Board）發言人指出，在加州第二輪紓困金計畫中，加州預計將為符合條件居民，存入約200萬張支票。

第一輪已於8月27日發放給60萬名符合條件居民，總計約3億5400萬元。第二輪金州刺激計畫中，去年收入不超過7萬5000元的加州人，可能有資格獲得600元，此外，領取這600元的民眾，在2020年稅表符合條件的家屬，還可額外獲得500元。該計畫將使三分之二加州人受益。

加州居民可上https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-ii.html，或https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/help.html，查詢自己是否符合領取標準。