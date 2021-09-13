前加州眾議員朱感生將回鍋參選

朱感生將回鍋參選第25選區眾議員。（本報檔案照片）

前加州眾議員 朱感生透露，已經計畫於明年重新投入加州眾議員第25區的選舉。朱感生在本報專訪時指出，回鍋參選可以說是「重操舊業」，一方面是希望將先前還沒有完成的的政治議案繼續推動完畢，再方面也認為目前該選區眾議員李天明（Alex Lee）的立場過於激進，不代表多數的華人與亞裔的觀點。

來自台灣的朱感生早年是工程師，也曾經營過餐廳，後來從學區委員開始政治服務之路。2007年時他選上聖荷西 市議員，成為聖荷西建市以來首位華人市議員。市議員任滿之後，再競選加州眾議員，順利當選並連任三屆。不過在2020年時，朱感生放棄競選連任的機會，決定投入聖他克拉拉縣議員的選舉，然而在大選時失利。雖然縣議員選舉未成功，但因為貝律耶薩（Berryessa）學區委員出缺一席，朱感生今年稍早前又被任命為貝律耶薩學區委員，也等於回到他最開始參政時位置。

朱感生指出，當時決定不競選眾議員的連任，是因為住在聖荷西母親年事已高、身體也不好，而他必須南北奔波至沙加緬度開會，一周兩三次。不過，幾個月前母親仙逝後，他已經沒有照顧母親的顧慮，因此思考後決定重新投入明年眾議員的選舉，繼續自己在精神健康、交通、教育、反歧視仇視亞異、以及中數日光節約時間等多個法案的推動。

他表示，在多年的州府議會生涯中，自己長期關注許多議案，像是結束日光節約時間、加強心理健康等。日光節約時間的取消，雖然先前選民已經公投通過，但是還需要議會的表決才能立法改變，不過他離任之後，沒人繼續。而心理健康更是他長期關心的議題，一直不斷鼓吹在每個公立學校增設輔導員，畢竟提升心理健康防患未然，能夠早一步預防犯罪，也減少遊民的產生。同時，他在州議會時就關注反歧視的議題，也期待能回到眾議員的位置上持續。

現任的25眾議員李天明今年26歲，是加州史上最年輕的州議員，也是首位公開雙性戀的議員。李天明屬於進步派，在很多議題上看法非常前衛，然而也有不少南灣選區的民眾對李天明的信念不太認同。

「年輕人想法天花亂墜，但沒有想到執行層面。」朱感生指出，李天明很年輕，但政治經驗與社會歷練不足，「我相信李天明只代表少數人的觀點。」他舉例，李天明支持消減警察預算，但事實上一味消減警察預算會造成更多治安問題，「不能因為有少數壞警察，我們就要把預算刪了。這是不對的！」

朱感生指出，自己對於回去參選眾議員很有信心，也希望能回到社區服務，把想做的事情做完。期待選民能給他機會，讓有經驗與領導能力的人帶領第25選區。

加州眾議員第25選區包括北聖荷西、貝律耶薩、艾維索、聖他克拉拉、密爾比達、南佛利蒙、紐華克等。眾議員的初選將在明年6月舉行。