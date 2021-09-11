又8家社團 聲援台灣加入聯合國

8家台灣社團在台灣會館召開聲援台灣加入聯合國的記者會。（本報記者攝影）

11日中午，又8家台灣 社團召開聲援台灣加入聯合國 的記者會。記者會於北加州 台灣會館召開，台灣會館理事長葉俊雄主持會議，出席會議的還有台灣會館理事兼總幹事代表黃美星、北加州台灣同鄉聯合會會長江詩怡，顧問代表林政原、北美洲台灣人醫師協會北加州分會會長代表林錦堂、北美洲台灣商會聯合商會名譽總會長代表吳怡明、舊金山灣區台灣商會周信結、世華婦女會全球副執行長藍佳欣、北加州台灣文化體育協會會長高椿惠、聖荷西台南姊妹市協會會長薛美英等。

葉俊雄理事長首先宣讀了聯合聲明。他表示，台灣被排除在聯合國之外是不當的，這有損多邊主義理念，違反聯合國成立宗旨所倡議的尊重人權及基本自由的原則，更有悖於全世界的整體正向發展。在去年抗疫過程中，台灣防疫成果亮眼，受到國際的一致肯定。他希望台灣能夠被聯合國所接納，而且台灣也準備好了加入聯合國。根據8月芝加哥全球事務委員會的民意調查，美國人支持台灣加入聯合國或世界衛生組織等國際組織的佔65%，僅有6%的人反對。葉俊雄相信，這個數字彰顯了絕大多數美國人支持台灣加入聯合國。

北加州台灣同鄉聯合會會長江詩怡表示，召開記者會的原因，是希望通過更多的媒體通道，可以把我們的訴求和信念傳達出去，讓更多的友邦為我們發聲，台灣希望在國際間奉獻我們的力量、而台灣也真的有能力可以幫助這個世界走向更美好的境界。