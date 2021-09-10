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第76屆聯合國大會在即 南灣6社團聲援台灣入聯

記者王子涵／南灣報導
僑居地的台灣人民將一起努力，發展僑民外交、多元外交，支持台灣政府加入聯合國（本報記者/攝影）
僑居地的台灣人民將一起努力，發展僑民外交、多元外交，支持台灣政府加入聯合國（本報記者/攝影）

10日下午，北加南灣6社團開記者會，為推動台灣加入聯合國聲援造勢。多家社團會長、負責人都相繼表態，表達僑居地的台灣人民將一起努力，發展僑民外交、多元外交，爭取更多美國主流社會以及友邦的支持，支持台灣政府加入聯合國。

第76屆聯合國大會定於14日在聯合國總部召開，並於21日至27日舉行總辯論。本年聯合國大會的主題為「透過希望打造堅韌—自新冠疫情復甦、永續重建、回應地球所需、尊重人民權利，及振興聯合國」。會上，將會對台灣加入聯合國的議題進行投票。

台灣政府今年推案有三項延續性訴求，第一，聯合國應立即採取行動解決2350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形；第二、聯合國不當剝奪台灣人民及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應立即匡正；第三、聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

出席本次會議的有僑務委員會委員長童振源、舊金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、舊金山灣區小英俊援會總召，僑務委員李漢文、台灣文化體育協會會長高椿惠、首席顧問傅紅玉、北加州極難救助協會副會長陳俊成、前台中友誼城市協會會長李萍萍、北加州南灣同鄉會會長詹葳蓮、世界華人工商婦女企管協會北加州分會代表徐德慧、僑務工作促進委員王澍梅等。

聯合國 台灣 北加

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