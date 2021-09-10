民調：紐森若被罷免 艾德最可能成下任加州州長

共和黨共保守派電台主持人艾德是加州州長罷免選舉人支持度最高的候選人。（美聯社）

最近的民調 結果顯示，支持罷免加州 州長紐森 （Gavin Newsom）行動的聲勢正在減弱，支持罷免者落後反對罷免者12個百分點。但是，萬一紐森遭到罷免，共和黨保守派電台主持人艾德（Larry Elder）是最有可能成為下任州長的候選人。

罷免選舉選票上只有兩個問題，第一題是「紐森應不應該被罷免」，第二題是「如果紐森被罷免，誰應該取代他」。如果有超過50%的選民第一題的答案是「是」（支持罷免），那在第二題中獲得最多票數的候選人將取代紐森成為州長。

根據政治數據網站「五三八」（FiveThirtyEight）最新計算出來的民調平均值，最可能在第二題中勝出的是艾德，他的選民支持度平均值為26%。雖然26%的數值看起來不高，但平均值第二高的候選人帕夫拉斯（Kevin Paffrath）只有7%，其他候選人都不到5%。

「五三八」的平均值是透過一個統計模型匯整個別民調結果得出的。針對第二題，「五三八」收集了16項民調的數據，艾德在13項中居冠，而且大部分都顯示艾德與第二名候選人至少差10個百分點。因此，艾德的支持度平均值自7月以來一直是最高。

最近的民調顯示，艾德現在的聲勢更上一層樓。薩福克大學（Suffolk University）本周進行了一項民調，發現艾德領先其他候選人至少34個百分點，是目前支持度差距最大的民調結果。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）8月底進行的民調發現，26%的選民支持艾德，比第二名的帕夫拉斯高出21%。不過，這項民調也顯示，25%的選民表示不會投票選取代人選，24%的選民說他們不知道怎麼投才好。

支持艾德的大部分是共和黨選民，但也有部分是獨立選民。加州公共政策研究院民調結果顯示，有57%的共和黨選民和23%的獨立選民表示支持艾德。

儘管這些民調數據看起頗具決定性，但實際結果還是要看選民的參與度。受訪者雖然說他們會如何投票，但他們必須做出實際行動才有用。自2010年以來，加州特別選舉的投票率一直處於史上低點，大部分都低於40%，這將使民調產生嚴重的誤差。