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華人家長憂校園疫情 金山學區釋疑

李晗
舊金山校園疫情問題引發華人家長擔憂。（本報檔案照片）
舊金山校園疫情問題引發華人家長擔憂。（本報檔案照片）

開學之後，大部分的舊金山聯合學區的學生都必須返校上課。然後校園內的新冠感染個案時有發生，讓華人家長擔憂校園的疫情。金山學區也特別回應解釋，力圖消除家長的疑慮。

華人社區中對於返校上課一事一直存在分歧。不少家長一直呼籲學區盡快重啟，讓小孩能夠回歸校園，有益身心發展。但是也有家長反對，擔心校園疫情把控不嚴和變種病毒傳染，以及當前仇亞風潮下的安全問題。

華裔的舊金山居民葉女士，小孩正在舊金山公立小學「中文沉浸學校」（Chinese Immersion School）讀小學。她對於小孩在學校的情況感到十分擔憂。她指出，她已經收到了四封來自學校的電郵，表明校園內有感染個案。但是學校依然照舊開學，並沒有大規模地讓學生回家隔離，令她費解。而自己的小孩也堅持想要回校上課，她也只能尊重。

葉女士說，小學內的學童大多都是12歲以下的，現在都不符合打疫苗的資格。她認為這部分的小孩有很大的風險，如果學校內有疫情，應該要及時隔離，而不是依然讓學生返校上課。

學區回應爭議

聯合學區發言人杜德妮可（Laura Dudnick）回應時表示，校園如果發生了確診的情況，學區會根據舊金山衛生局的指引來做出應對。這其中就包含了許多種不同情況，像是有學生出現了疑似的新冠症狀、有學生正式確診新冠病毒、以及有學生和教職工與確診者密切接觸過等，不同的情況都有不同的應對方式。

根據指引，一旦校園內有學生正式確診，該名學生將會被要求回家隔離。與這位同學有過「密切接觸」（close contact）的人士且沒有打疫苗的人，也都要回家隔離。

至於何為「密切接觸」，學區也有明確的定義：在一天中與新冠確診者保持在6呎範圍內超過15分鐘的人，就是密切接觸者。也就是在校園的課堂、午餐時段中，如果有人與確診者靠近在6呎內超過15分鐘，那麼就是密切接觸者。但是，僅僅在同一個課堂上，沒有近距離接觸，那麼則不是密切接觸者。

杜德妮可強調，學區採取了許多措施，包括全程學生戴口罩、改善通風、提供個人防護裝備，以及要求所有教職工接種疫苗的政策，以確保學校的安全。

學區確診人數

葉女士也一直質疑校園內的確診數字。她說自己收到的確診病例郵件次數，與學校官方的說法有出入。她擔心學校會否隱瞞疫情數字。

然而，目前學區只有公佈整個學區的確診數字，具體到某一個學校的確診數字則沒有公佈。

根絕學區的疫情數字網頁，目前整一個舊金山聯合學區5萬3000多名學生中，自我申報確診的人數是180人。近萬名的教職工中，自我申報確診的人數是32人。此外學區也有自行組織的校園檢測活動，在6496次檢測中只有15人確診，確診率只有0.23%。也就是整一個聯合學區，合共確診的人數是227人。

學區發言人杜德妮可表示，明白家長們現在面臨「不確定性」（uncertainties），學區也會持續跟進了解家長們的擔憂。更多舊金山學區的校園確診數據可以查看：https://www.sfusd.edu/covid-19-response-updates-and-resources/health-and-safety-guidelines/when-someone-gets-sick/covid-19-testing-dashboard。

學區 舊金山 疫情

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